東森自然美積極展店　王令麟親赴員林讓加盟主士氣大振：再開2家

▲東森自然美員林大仁店新開幕，總裁王令麟親自南下加油打氣，讓加盟店主士氣大振，宣布要再開2家！(圖／ETtoday)

消費中心／綜合報導

東森集團與自然美合併後，展現強烈企圖心，除請來知名女星蔣欣代言並進行品牌大改造，在展店、擴店上更是積極，尤其有東森總裁王令麟親自走訪第一線，各地加盟主士氣大振，紛紛大手筆投資重新裝潢，同時吸引更多美容老師加盟東森自然美，今天6/21王令麟總裁即親赴彰化員林大仁店，為新店開幕加油打氣，讓加盟主霸氣喊：要再開2家店！

▲東森自然美員林大仁店加盟店主林秀慧老師(左)感謝總裁王令麟挹注集團資源導客，讓他們對未來發展充滿信心。(圖／ETtoday)

本月初王令麟才親自為耗資百萬重新裝潢的博愛店開幕站台，今日即特別南下彰化員林，拜訪員林大仁店林秀慧老師，這也是東森自然美在員林的全新據點，王令麟親自到店加油打氣，強調東森集團透過大數據，以東森購物880萬會員做線上、線下導客，全方位服務會員，讓加盟主士氣大振，感受到加入東森集團後，對未來發展積極樂觀，林秀慧老師即表示，將於7/6(二)台中大里店、7/7(三)台中大墩店三店再開2家店，讓各地消費者都能就近享受東森自然美的優質服務和產品。



▲東森自然美員林大仁店是自然美在員林的第一家店。(圖／ETtoday)

林秀慧老師指出，轉型加入東森自然美之後，透過「東森會員中心」精準導客，能增加加盟店的業務能量，她特別對王令麟總裁表達感激與感謝，對於加入東森自然美充滿信心，因為東森自然美給予所有的美容老師，包含吃住在內，有5週的培訓，這是過去在一般地方性美容SPA店沒有這樣好的教育訓練及專業的養成，他們對展店極具信心。





▲東森總裁王令麟親自體驗東森自然美Spa課程。(影／影音新聞中心)

為貼近消費者需求，王令麟除了親自走到第一線至北、中、南區各加盟店巡店，傾聽店主的心聲，更親自體驗美容Spa課程，做了四次的水光標靶，親自見證東森自然美讓皮膚Q彈發亮的神奇效果，讓加盟店主都稱讚，「總裁看起來只有46歲！」成為最稱職的代言人！