　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森自然美加盟主再展店　王令麟二度親訪讓店東「揪感心」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼王令麟親訪東森自然美台中大里、大墩店。（圖／ETtoday）

▲東森自然美加盟主林秀慧老師(左1)在台中大里再展新店，東森集團執行策略長王令麟9日親自到場祝賀。(圖／ETtoday)

消費中心／綜合報導

東森集團合併自然美後展現強烈企圖心，彰化員林大仁店上月21日開幕，東森大家長王令麟親自造訪讓加盟店士氣大振，在台中大里、大墩再開二家店，王令麟依約於今天(7/9)再度親自南下為加盟主加油打氣，讓店東老師「揪感心！」

東森集團執行策略長王令麟自去年接手自然美後，即積極走訪全台各分店，第一線面對面傾聽加盟主的心聲，且挹注集團資源，運用東森購物880萬會員，為自然美導客，讓加盟主信心十足，再加上大手筆請來知名女星蔣欣代言並進行品牌大改造，全台加盟主感受東森集團的決心，也立即加碼回應，除台北博愛店投入百萬裝潢，加盟主也在彰化員林開設第一家分店，並接連在台中再展二家店，王令麟更是一一親自造訪，為加盟主打氣鼓勵。

▲▼王令麟親訪東森自然美台中大里、大墩店。（圖／ETtoday）

▲東森集團執行策略長王令麟親自到台中大墩店為店主許漢廷加油打氣。(圖／ETtoday)

台中大里店林秀慧老師就對東森的會員導客成效非常滿意，當面感謝王令麟帶領東森集團資源整合的用心，再加上東森自然美積極研發推出各項高品質的新產品，提供自然美全台消費者優質又貼心的服務，以及滿足各年齡層消費者的產品。

林秀慧老師指出，轉型加入東森自然美之後，透過「東森會員中心」精準導客，能增加加盟店的業務能量，她特別對王令麟總裁表達感激與感謝，對於加入東森自然美充滿信心，因為東森自然美給予所有的美容老師，包含吃住在內，有5週的培訓，這是過去在一般地方性美容SPA店沒有這樣好的教育訓練及專業的養成，他們對展店極具信心。

▲東森總裁王令麟親自體驗東森自然美Spa課程。(影／影音新聞中心)

為貼近消費者需求，王令麟除了親自走到第一線至北、中、南區各加盟店巡店，傾聽店主的心聲，更親自體驗美容Spa課程，做了四次的水光標靶，親自見證東森自然美讓皮膚Q彈發亮的神奇效果，讓加盟店主都稱讚，「總裁看起來只有46歲！」成為最稱職的代言人！

ET快訊
快訊／新竹賊夜偷休旅「撞上警車」　警員當街連開14槍
韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊：你們與惡，沒距
台南警見同事遭拖行…開6槍擊斃通緝犯　「符合用槍時機」獲不起
女大生吃青春痘藥身亡！2周就肝衰竭換肝都來不及

關鍵字：東森自然美,自然美,東森集團,王令麟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森自然美加盟主再展店　王令麟二度親訪讓店東「揪感心」

Chloé首個海外大秀！創意總監談設計靈感，舒淇絕美現身

蓬鬆感爆表！「黃金組合大亨堡」限定這些小7才有　網激推：超懷念

「西螺麻糬大王」快閃板橋車站爆人潮　嚼勁甜香下午4點就搶光

暑假玩樂、展覽票券賣翻了　電商趁勢推遊樂園門票半價

東森購物電話行銷業績成長70%　AI、東森幣助攻發威

童心大爆發！玩具總動員躍上冰淇淋月餅　限時預購享72折優惠

【廣編】日本富士通空調2019最新機種nocria Z 日本同步熱銷中

限量5000組！超商冰美式「買20送21」　還能跨店取、轉送朋友

低頻噪音損害人類健康！商務人士力推「降噪耳機」讓城市變成你的無壓室

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

東森自然美加盟主再展店　王令麟二度親訪讓店東「揪感心」

Chloé首個海外大秀！創意總監談設計靈感，舒淇絕美現身

蓬鬆感爆表！「黃金組合大亨堡」限定這些小7才有　網激推：超懷念

「西螺麻糬大王」快閃板橋車站爆人潮　嚼勁甜香下午4點就搶光

暑假玩樂、展覽票券賣翻了　電商趁勢推遊樂園門票半價

東森購物電話行銷業績成長70%　AI、東森幣助攻發威

童心大爆發！玩具總動員躍上冰淇淋月餅　限時預購享72折優惠

【廣編】日本富士通空調2019最新機種nocria Z 日本同步熱銷中

限量5000組！超商冰美式「買20送21」　還能跨店取、轉送朋友

低頻噪音損害人類健康！商務人士力推「降噪耳機」讓城市變成你的無壓室

世大運／跆拳劉威廷、陳宥庄挺進4強　確保銅牌起跳

這家牛排館竟然推出德州風味特選牛肉麵　只供應到9/9

蔡英文老師來上課：登革熱、開山里的英文這樣說

快訊／新竹賊夜偷休旅「撞上警車」　警員當街連開14槍

華碩ROG RTX 20 SUPER系列電競顯示卡即日發售

溫網／哈勒普暌違5年再闖4強　張帥8強驚奇之旅告終

笑點只有對方懂、長得越來越像...進入老夫老妻狀態才有的6個特徵

國際原能署證實：伊朗解除濃縮鈾「3.67％封印」　打破核協議純度上限

功課做足！　荷蘭弟稱讚台媒：「你真是最棒的記者」

換跑道轉行當老闆　護理師開咖啡店圓夢

消費熱門新聞

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一..

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一..

超寫實人體雕塑　民眾驚：太逼真

水果攤老闆揪甘心標語引熱議

西螺麻糬大王快閃板橋車站爆人潮

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

降噪耳機把城市變成無壓室！

限量5000組！超商冰美式「買..

連續14天都可抽「買一送一」！..

2019最新日本熱門14項夯品..

出遊必備尊爵神卡　米其林享優惠

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

更多熱門

相關新聞

補貨啦！DR.WU限時買一送一

炎炎夏日，肌膚防曬、美白、保濕不能偷懶，momo今（7/9）限時推出「DR.WU超級品牌日」，主打全館3.5折起，其中口碑爆品杏仁煥膚精華、夏日必備防曬乳，精選多款經典商品買一送一；東森自然美進駐高雄悅，開幕主打超效保濕水嫩組、奇肌無瑕寵愛組兩大明星商品。

東森自然美今夏進駐高雄悅誠

夏季「疲弱肌保養」，一用超有感

4款夏季清爽保濕品推薦

纏訟12年　東森集團總裁王令麟無罪確定

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

憲哥拋震撼彈！等KID回來卸《玩很大》主持棒

更／新北板橋街頭亂砍！　男身中數刀倒地

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面