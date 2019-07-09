東森自然美加盟主再展店　王令麟二度親訪讓店東「揪感心」

▲東森自然美加盟主林秀慧老師(左1)在台中大里再展新店，東森集團執行策略長王令麟9日親自到場祝賀。(圖／ETtoday)

消費中心／綜合報導

東森集團合併自然美後展現強烈企圖心，彰化員林大仁店上月21日開幕，東森大家長王令麟親自造訪讓加盟店士氣大振，在台中大里、大墩再開二家店，王令麟依約於今天(7/9)再度親自南下為加盟主加油打氣，讓店東老師「揪感心！」

東森集團執行策略長王令麟自去年接手自然美後，即積極走訪全台各分店，第一線面對面傾聽加盟主的心聲，且挹注集團資源，運用東森購物880萬會員，為自然美導客，讓加盟主信心十足，再加上大手筆請來知名女星蔣欣代言並進行品牌大改造，全台加盟主感受東森集團的決心，也立即加碼回應，除台北博愛店投入百萬裝潢，加盟主也在彰化員林開設第一家分店，並接連在台中再展二家店，王令麟更是一一親自造訪，為加盟主打氣鼓勵。

▲東森集團執行策略長王令麟親自到台中大墩店為店主許漢廷加油打氣。(圖／ETtoday)

台中大里店林秀慧老師就對東森的會員導客成效非常滿意，當面感謝王令麟帶領東森集團資源整合的用心，再加上東森自然美積極研發推出各項高品質的新產品，提供自然美全台消費者優質又貼心的服務，以及滿足各年齡層消費者的產品。

林秀慧老師指出，轉型加入東森自然美之後，透過「東森會員中心」精準導客，能增加加盟店的業務能量，她特別對王令麟總裁表達感激與感謝，對於加入東森自然美充滿信心，因為東森自然美給予所有的美容老師，包含吃住在內，有5週的培訓，這是過去在一般地方性美容SPA店沒有這樣好的教育訓練及專業的養成，他們對展店極具信心。





▲東森總裁王令麟親自體驗東森自然美Spa課程。(影／影音新聞中心)

為貼近消費者需求，王令麟除了親自走到第一線至北、中、南區各加盟店巡店，傾聽店主的心聲，更親自體驗美容Spa課程，做了四次的水光標靶，親自見證東森自然美讓皮膚Q彈發亮的神奇效果，讓加盟店主都稱讚，「總裁看起來只有46歲！」成為最稱職的代言人！