東森自然美進駐悅誠　「秘密武器+肌膚檢測」征服高雄

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場，提供顧客肌膚檢測。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

東森自然美進駐高雄悅誠廣場，以美容SPA沙龍結合保養品專櫃的複合店形式登場，為了打開高雄市場，東森自然美推出肌膚檢測，讓美容師能夠充分掌握顧客的肌膚狀況後，再用特殊技法來護膚，從6月試營運到正式營業將近一個月的時間當中，已經吸引不少愛美的顧客上門，店長私下透露說：「業績已經超過悅誠廣場當初設定的業績目標門檻」。

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場，提供顧客肌膚檢測 。（圖／記者吳奕靖攝）

東森自然美高雄悅誠總店長李靜雯表示，當初會選在悅誠廣場，就是看準新開幕以外，悅誠廣場是一個區域型的百貨，不少來消費的都是住在附近的居民，像是左營河堤社區的居民，經過這段時間的觀察，李靜雯發現部分顧客都是全家人一起來，媽媽安排老公跟小孩看書，而自己也能夠偷閒來「愛自己一下」，至於生意好不好，李靜雯謙虛笑著說：「百貨給我們店的業績目標都已經達成了」，相信未來會更好，因為現在還有在推異業結合，像是跟周邊的醫療院所，四季台安婦產科醫院以及榮總都有合作，會把餅做大。

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場。（圖／記者吳奕靖攝）

不過要打進高雄美容市場當中，李靜雯強調有幾個秘密武器，像是目前已經征服顧客，甘願掏錢的產品：「奇肌無瑕寵愛組」，因為裡面有天女木蘭精華、珍珠萃取精華等成份，可以強效深層保濕、鎖水舒敏，可以安撫曬後的肌膚」，李靜雯分析為何會熱銷的原因，主要是all in one的設計，對現在的上班族，相當方便，同時也因為高雄太陽相當大，氣溫也相當炎熱，「可以有72小時的水分的補充」，清爽又好吸收，非常適合高雄的天氣環境。

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場，「奇肌無暇寵愛組」成了熱銷商品第一名 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場，「奇肌無暇寵愛組」成了熱銷商品第一名 。（圖／記者吳奕靖攝）

同時在東森自然美高雄悅誠門市也有獨創的「肌膚檢測」技術，透過50倍的科學檢測儀器，可以看到皮膚的表皮真皮到底問題出在哪裡，可以透過專業人員的分析跟介紹，提供給顧客最適合的課程，而且這邊的美容師的按摩手法也有其獨到之處，就是有這幾項秘密武器，總店長李靜雯相當有信心，可以開創一格局，同時也跟高雄市民宣告「東森自然美」來了。



▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場，美容師透過蒸氣來幫助顧客保養肌膚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場，美容師透過蒸氣來幫助顧客保養肌膚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場，親切服務讓顧客滿意拍照留念。（圖／記者吳奕靖攝）