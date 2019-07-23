力推太陽能發電　中市府：每年可減碳3千公噸「等同種30萬棵樹」

▲▼盧秀燕主持完市政會議，參訪樹生酒莊。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府重視資源循環利用，致力太陽能發電，透過文山綠光計畫太陽能光電模組預計可減少3千公噸二氧化碳，相當種植約30萬棵樹；另透過焚化爐熱能發電也可減少二氧化碳排放。市府今年更首創二手袋循環回收站、廣告旗幟再利用、二手市集等，強化資源再利用。

市政府23日到外埔區公所舉行市政會議，環境保護局長吳志超以「永續大台中，落實循環經濟」為題進行專案報告。

吳志超簡報指出，市府為了促進循環經濟，興建文山綠資材中心、大甲綠資材中心，將廢樹枝循環再利用為鋪設材料、堆肥副資材、再生原料等，以減輕焚化爐負荷，減少碳排放，未來將再打造東勢區綠資材中心，處理農廢問題，進行農廢資源在地循環。

吳說，市府運用文山掩埋場復育地4.83公頃的面積，建置太陽能光電模組，每年約有610萬度發電量，可減少3千公噸的二氧化碳排放，相當於種植約30萬棵樹木。

盧秀燕強調，台中為改善空氣品質不遺餘力，根據環保署統計，今年1至6月空氣品質不良(AQI>100)天數平均為20.6天，相較去年同期36.8天，減少超過4成天數，市府會繼續努力改善空汙問題。

市府今年首創輔導營業場所推動二手袋循環回收站，也首創選舉、廣告旗幟回收再利用，已將旗幟布製成2千個愛心購物袋、4千2百個愛心飲料提袋，此外，還首創公部門辦理巡迴二手環保市集，回收外觀乾淨完整、功能正常物品，讓物品有再被利用的價值。