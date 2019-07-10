LINE群組轉傳蘇貞昌摔筆影片　調查局高雄副處長被拔官靜候議處

▲蘇貞昌簽名後摔筆影片遭人移花接木為探視殉職鐵路勇警所發生。（圖為資料照／翻攝自臉書）

記者劉昌松／台北報導

調查局高雄市調處副處長顏正義，因為在LINE群組轉傳行政院長蘇貞昌簽名後摔筆影片，事後證實該影片是被移花接木的假消息，雖然調查局初步調查，顏非假消息的源頭，但顏身為主管卻未以身作則，輕率轉傳未經查證訊息，現已被調為非主管職務，等候考績會調查議處。

根據臉書粉專「只是堵藍」在7日晚間po出的截圖，顏正義以手機轉傳蘇揆簽名後摔筆影片，截圖顯示，顏在群組內說「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽」。蘇貞昌在事發後隨即澄清絕非事實，也證明該影片是蘇參加屏東民眾告別式時，依照習俗丟筆的影片。

▲只是堵藍7日在臉書po出顏正義轉傳假訊息的LINE截圖。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

調查局8日晚間發表聲明，稱顏自稱收到大學同學傳來相關影片訊息，他「隨興轉傳」到調查班群組，不久就因另一名大學同學告知影片假造，顏正準備再傳送「假訊息警語」至調查班群組時，就接獲調查局長官詢問電話，顏之後直接收回影片訊息，沒再傳警語，卻遭人截圖。

調查局長呂文忠9日公開表示，已經責成督察室進行調查了解，若有違反相關規定，一定會依照法規議處，不過顏正義在10日就被調查局以身為主管卻未以身作則，輕率轉傳未經查證訊息，調為非主管職務，改派台南市調查處專門委員。調查局傍晚表示，目前督察室仍在調查顏是否違反相關規定，正式懲處須等考績會綜合研判後決定。

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