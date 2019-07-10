政院火速澄清蘇貞昌丟筆片　卓榮泰：處理假訊息反映執政能量

▲刑事局偵九大隊9日約談散布行政院長蘇貞昌告別式丟筆假消息的詹姓工程師到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌日前遭網友抹黑在台鐵殉職警員李承翰告別式上「摔筆」，行政院事後火速澄清，強調畫面中場景根本不是李承翰告別式、而是屏東鄉親的告別式，同時「摔筆」行為其實是屏東地方的傳統習俗。民進黨10日中執會上行政院副秘書長何佩珊針對此事報告，主席卓榮泰強調，回應假訊息的速度影響執政能量，一定要竭盡所能處理。

針對惡意網友企圖製造蘇貞昌蔑視殉職員警的惡劣態度假消息，行政院獲知上情後立即向警方報案，刑事局9日昨天循線約談涉嫌張貼假訊息、家住新北市現職工程師、同時也是韓粉的詹姓男子到案說明。

刑事局偵九大隊指出，當天行政院長蘇貞昌、警政署立即發布新聞澄清，詹姓工程師自知事情鬧大，前後陸續4次改寫臉書發文內容、但因臉書改寫貼文都有編輯紀錄，間接記錄他移花接木栽贓行政院長惡行，警訊後以散布假消息違反社會秩序維護法第63條第5款規定函送新北市警察局裁處，詹姓工程師最重可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

何佩珊10日在中執會中報告這起假訊息議題，針對製造假訊息的民眾已經約談到案。卓榮泰指出，政府回應假新聞及假訊息的速度，和執政能量高度相關，一定要竭盡所能防止假新聞。