陸企採購農產品列國安搜報　國台辦：侵害農漁民利益

▲台灣水果是兩岸經貿展覽常客。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

針對調查局啟動「選舉查察」，將陸企採購農產品列為境外資金影響國安搜報重點，大陸國台辦發言人馬曉光今（9日）指出，大陸是台灣農產品第一大出口市場，民進黨當局卻為撈取選舉利益，不斷以各種手段製造兩岸敵意，破壞兩岸關係，如今又將黑手伸向農產品採購，直接侵害台灣農漁民利益。

馬曉光表示，農產品銷售事關台灣廣大農民的切身利益，多年來，大陸本著「兩岸一家親」理念，積極幫助台灣農民朋友拓展大陸市場，解決農產品銷售困難，深受廣大台灣民眾的歡迎。

他指出，此舉已引起台灣農會、漁會的強烈憤慨，「民進黨當局以人民利益為敵的倒行逆施，必將進一步使自己置於千夫所指的境地，最終只能被台灣民眾所拋棄。」

調查局近日啟動選舉查察，「境外資金介入選舉」是查察的重中之重，調查局並首度將「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安蒐報重點。

對此，南投縣長林明溱表示，政府幫助農民拓展銷售管道是天經地義的事，砲轟民進黨「無限上綱，將選舉扯在一塊？利用國家機器打壓異己，恐造成地方和政府的寒蟬效應，實在太離譜。」

▲大陸是台灣農產品第一大出口市場。（圖／記者曾俊豪攝）