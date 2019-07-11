調查局高官轉傳蘇揆摔筆　蔡清祥：十分不應該十分痛心

▲法務部長蔡清祥，對調查局高官轉傳蘇揆摔筆影片，十分痛心。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

網路瘋傳行政院長蘇貞昌出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的影片，事後證實是假消息，但消息來源疑似出自高雄市調查處副處長顏正義轉貼。顏正義事後遭到究責，先被調離主管職務，法務部長蔡清祥11日更說，「十分不應該、十分痛心。」並強調調查局將盡快做出懲處。

臉書粉專「只是堵藍」上出現一張Line截圖，內容是顏正義以手機轉傳蘇揆簽名摔筆影片，截圖中還顯示，顏在群組內說「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽」。蘇貞昌在事發後隨即澄清絕非事實，也證明該影片是蘇貞昌不同日期，參加屏東某告別式後，依照鄉下習俗丟筆的影片，遭移花接木。

調查局在8日晚間就發表聲明，指稱顏正義在LINE上收到大學同學傳來有關蘇貞昌簽名摔筆影片訊息，他「隨興轉傳」到調查班群組；但不久後，另一名大學同學就立刻傳訊息告知影片是假造影片，顏正準備再傳送「假訊息警語」至調查班群組時，就接獲調查局長官詢問電話。顏之後逕行收回影片訊息，也未再傳送警語訊息，但卻遭人刻意截圖。

而曾任調查局長的法務部長蔡清祥，11日也公開回應，「我對於過去的同仁處理假訊息的這件事情，覺得十分的不應該。在沒有查證的情況下就轉傳，這件事情我個人覺得十分的痛心。」他說自己與調查局長呂文忠都是非調查員出身的局長，很感謝調查局同仁的接納與配合。「可是少數的同仁對工作認知不清」他認為，這應該要檢討，痛定思痛，需要全心改變自己的作為。

蔡清祥說，現在正值選舉查察期間，更應該要謹慎，嚴守行政中立、客觀的執法。尤其對於假訊息的處理，更應該站在第一線承擔，才能不負國家社會的期待。他最後強調，懲處的部分由調查局依法處理，應該會儘快有結果。

