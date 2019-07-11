「韓粉工程師」看不慣蘇貞昌…造假告別式摔筆影片：跩什麼跩

記者柯沛辰、張君豪／新北報導

新北市板橋47歲詹姓男工程師是死忠韓粉，因為看不慣行政院長蘇貞昌，7日在臉書PO影片移花接木，造謠蘇貞昌出席鐵路警察李承翰告別式時摔筆。刑事局追查後，短短48小時內就找到詹男，詹男雖表示懊悔，但訊後仍被依違反社維法送辦。

刑事局偵九大隊10日下午在記者會上指出，警方7日受理報案，追查後認定詹姓工程師涉嫌重大，因此約談詹男到案說明。詹男到案後坦承，他在臉書看到蘇貞昌日前到屏東弔唁鄉親的影片，因為不滿蘇貞昌丟筆動作，所以異想天開先下載影片，再上傳臉書寫下「殉職員警的會場，你不願意就別來，跩什麼跩，簽完名字，筆還用丟的！」

▲詹姓工程師自介強調「只支持韓市長」，在臉書貼影片造謠蘇貞昌摔筆。（圖／記者張君豪翻攝）

貼文7日一出，迅速在臉書上發酵，還有許多網友紛紛轉傳。當時警政署緊急出面，澄清殉職勇警李承翰的告別式是16日舉辦，現在根本還沒開始。不久後，蘇貞昌也在臉書澄清該文是謠言，還有多名網友到詹男臉書留言提醒。

事發至此，詹男驚覺事態嚴重，緊急修改貼文內容，但仍留下6次編輯紀錄。他向警方坦承，他唯一支持高雄市長韓國瑜，因為看不慣蘇貞昌在告別式現場丟筆，「感覺很囂張」，才會杜撰蘇貞昌在李承翰告別式現場摔筆，沒想到事情會變得這麼嚴重，內心感到相當後悔。

全案訊後，依違反社維法63條第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」移送新北地院簡易庭裁處，最重可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

▼詹男眼見事情鬧大，立刻編輯修改內文，但仍意外露餡。（圖／記者張君豪翻攝，下同）