三星鄉米香節7/27熱鬧登場 米寶寶全家福歡迎來吃飯

▲▼3.5米、高3.8米的米寶寶全家福造型意象要大家來米香節吃飯。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

三星有機米香節將於7月27日起一連兩天在上將路（196線）人和段的活動園區登場，三星鄉公所在三星路（台七丙線）三星加油站前設置一座長寬3.5米、高3.8米的米寶寶全家福造型入口意象，妝點田園風情，邀請大家來體驗好吃好玩的農村活動。

三星鄉長李志鏞表示，鄉公所以米寶寶全家福造型，作為2019年米香節入口意象，象徵三星以農立鄉的精神。其中米寶寶全家福以花燈樣式製作，大碗公以彩色稻草手工綁紮裝飾，再加上可愛造型公仔，形塑色彩鮮豔的迎賓氛圍，象徵三星各項精彩活動即將熱鬧展開。

李志鏞說，2019年以在地生產的優質好米為活動主題，呈現米食製品的各種樣態，並融合傳統與創意，呈現有機紅麴發糕、有機嘣米香、有機米小丸子、有機米（茶）霜淇淋、有機南瓜米QQ圓、有機黑米布丁、有機甜米糕、有機糙米地瓜饅頭、有機麻糬、有機黑豆漿及紅龜粿，豐富多元，可口好吃，包大家滿載而歸。

▲▼米香節的各種米食製品。（圖／游芳男攝，下同）

農業課表示，有機米香節是三星年度盛事，公所以在地人的熱情、活力歡迎大家，並藉由一系列活動，凝聚在地精神，行銷地方農產與觀光產業。另有三星趴趴走遊園車、農民市集、藝文表演、VR體驗等活動與展示，將帶給遊客輕鬆有趣的夏日時光。詳情請洽官網或農業課：03-9894011。