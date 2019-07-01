「壓縮成型」廢棄物入侵　宜蘭頭城、冬山共被偷倒近20噸

▲6月28日傍，宜蘭頭城鎮烏石港附近，被不肖業者偷倒17多噸廢棄物。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「壓縮成型」廢棄物入侵宜蘭！頭城與冬山先後被不肖業者，亂倒「壓縮成型」的廢棄物總共近20噸，嚴重破壞環境與觀瞻，宜蘭環保局從廢棄物中發票、電話，研判這些廢棄物來自新北等外縣市，目前正循線追查涉案不肖業者。

惡質到了極點，頭城鎮長曹乾舜表示，頭城烏石港附近的頭城鎮公所213地號後側道路旁，6月28日傍晚，遭不肖業者傾倒大量經「壓縮成型」的廢棄物，嚴重破壞烏石港附近一帶的環境衛生及清潔。

曹乾舜說，鎮公所會傾全力以最高的效率來處理這件事情，一定要在最短時間內揪出這個破壞環境的罪犯並依相關規定給予最嚴厲的處分。

1日上午，冬山鄉第2公墓聯外道路，也被民眾發現不肖業者傾倒沒有分類的且經過壓縮綑綁的廢棄物，其中，有宣傳單、發票、廚餘，發出陣陣惡臭的廢棄物約有1噸半。

冬山鄉長林峻輔表示，將調閱沿途監視器，追查不肖業者。

宜蘭環保局指出，兩地被亂倒的應屬事業廢棄物，可依違反廢棄物清理法第46條，處1年以上5年以徒刑，併科1500萬元以下罰金。

▲▼7月1日上午，冬山鄉第2公墓聯外道路被偷倒1.5噸廢棄物。（圖／游芳男翻攝，下同）