宜蘭又見濫倒！　蘭陽溪上游河川地驚見「200噸生雞糞」

▲蘭陽溪床長寬各約10米深度4米坑洞被傾倒200噸生雞糞。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

繼壓縮的生活垃圾大舉入侵宜蘭後，連臭氣沖天的生雞糞也來傾倒！被入侵的蘭陽溪上游河川地，遭不肖業者前後傾倒200噸生雞糞，宜蘭環保局裁罰載運生雞糞貨車司機6萬元，並勒令河床承租人出面說明及限期清除，同時追查涉案的雞場。

宜蘭環保局11日凌晨接獲三星分局南山派出所通報說，查獲有貨車載運生雞糞傾倒大同鄉南山中油加油站旁蘭陽溪上游河川地，經環保局派員會同警員至現場稽查，確認該河川地已有被挖出一坑洞約長寬各10米，深度4米，坑洞內已被傾倒完200噸生雞糞，現場瀰漫明顯雞糞臭味。

▲被查獲載運生雞糞並傾倒之貨車。（圖／宜蘭環保局提供）

環保局指出，遭查獲的貨車黃姓司機表示生雞糞來源係由三星鄉蛋雞場產出，但未隨車持有載明一般廢棄物、一般事業廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，亦無宜縣核准之雞糞清運聯單，違反廢棄物清理法第9條規定。

另，坑洞內雞糞污水沿河床流下，明顯污染河床水體，另清洗卡車車斗之雞糞污水已污染河床，違反水污染防治法第30條規定。

環保局說，大坑洞所處為河川用地，並由水利署第一河川局放租予民眾種植農作物使用，惟該坑洞內除有生雞糞外，亦有發現禽畜羽毛、斃死雞及少量雞蛋混合於坑內，疑涉及違反廢棄物清理法第41及46條規定，環保局後續將聯繫相關承租人配合說明並限期清理改善。

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