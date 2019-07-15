45人受訓創紀錄了！　蘭陽戲劇團新秀15日培訓

▲4班共45人，2019蘭陽戲劇團新秀培訓創紀錄。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

45人報名受訓創紀錄了！為期15天90個小時的2019蘭陽戲劇團歌仔戲新秀菁英培育計畫，15日開訓，學員們將以戲帶功，除了可以習得專業歌仔戲技藝外，也能體驗定妝，拍攝劇照，並將於8月3日發表學習成果，感受真實的舞台演出。

蘭陽戲劇團連續5年辦理「歌仔戲新秀培育計畫」，累積不少好口碑，札實的課程、專業的師資、優良習藝環境，以及大型成果展演等資源，吸引台灣各地，甚至是來自美國德州的朋友報名，原訂少兒、青少年、青年、成人等4班僅招收30名學員，但為了讓有志學習歌仔戲的朋友都有機會參與，劇團也特別趕快調動人力，將名額延伸至45名。

宜蘭文化局表示，這次參與的學員年齡從5至45歲，來自各種不同的科系及職業，也不乏許多參與了3~4屆的學員，大家每年都非常期待這個計畫，甚至有學員在年初時，就打電話來洽詢辦理的時間。

而宜蘭縣議員黃琤婷也來報名參與，她表示，在公務方面，透過親自的體驗才能真正了解歌仔戲，才知道如何幫助推廣宜蘭的重要文化；在私人方面，這也是一種自我的突破，希望能開發自己的潛能。



文化局指出，蘭陽戲劇團對於歌仔戲的傳承不遺餘力，雖然要兼顧演出及培育計畫，增加了團員的工作量，但大家卻甘之如飴，看著一年比一年多的參與人數，就知道歌仔戲的種子已在各地漸漸發芽。

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