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噁心狂魔入侵宜蘭童玩節　「迷霧幻蝶」水道手伸褲內猥褻6歲童

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▲鄭姓母親PO文說6歲兒子在童玩節「迷霧幻蝶」旁水道遭人猥褻。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲鄭姓母親PO文說6歲兒子在童玩節「迷霧幻蝶」旁水道遭人猥褻。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

記者游芳男／宜蘭報導

開園1星期遊客破10萬人次的宜蘭童玩節，驚傳6歲男童在「迷霧幻蝶」旁的水道遭人猥褻，男童母親PO文6歲兒子向她說，14日在童玩節「迷霧幻蝶」旁水道，被一疑似男大生用力以手指頂及抓屁股。她也說PO文是要避免更多人受害！

宜蘭童玩節媒宣總監許名輝表示，14日晚連繫上這名母親，遺憾的是也僅獲得是發生時間約是14日下午，及男童當時是穿藍色短褲。園區目前是正在過濾當時的監視器中，而14日晚起，也請警方在事發處加派警力巡邏，若有類似情事，請遊客立即通報現場警員或工讀生處理。

羅東分局副分局長盧勇維表示，事件發生前，即有全時段的警力在戲水區女邏，事件發生後，也已提高戲水區的見警率，就是要維護遊客在戲水區的一個安全空間，也呼籲童玩節遊客，若遇發生類似事件時一定要大聲的呼救，警方一定會在第一時間前往處理。

▲▼宜蘭童玩節驚傳6歲男童在「迷霧幻蝶」水道遭人猥褻（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭童玩節驚傳6歲男童在「迷霧幻蝶」水道遭人猥褻（圖／記者游芳男攝，下同）

童玩節驚傳6歲男童在「迷霧幻蝶」水道遭人猥褻，網友看不下去說：「我決定泳褲後面要放榴連」、「抓到一律當街踹雞雞」、「噁心狂魔無所不在」等。

鄭姓母親PO文說：「去童玩節戲水的人小心了！！我6歲的兒子今日（按：指14日）去童玩節戲水時，在水床旁的水道，被約160公分高、年紀約大學的男生，用力的抓屁股！孩子示範給我看的方式是手指還深入股縫的由下往上抓？由於是爺爺奶奶帶去玩的所以沒當下處理，回家才告知我?」

「但身為母親的我覺得不能姑息太可惡了！所以帶孩子前往戲水的家長務必提醒孩子，遇到這類問題時要趕緊跟家長說！才能抓到變態！避免更多人受害！」

14日晚，宜蘭童玩節媒宣總監許名輝也上網向這名母親說：「您好，我是童玩節的工作人員，能否請您提供大約的時間，小孩身穿的衣物顏色或款式，方便調監視畫面提供警方及工作人員注意，避免類似狀況發生，謝謝您。」

▲▼宜蘭童玩節驚傳6歲男童在「迷霧幻蝶」水道遭人猥褻（圖／記者游芳男攝，下同）

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關鍵字：宜蘭童玩節,6歲男童,猥褻

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