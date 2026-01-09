準新郎討藍寶堅尼豪門翻臉！女要回戒指名牌包　男討香奈兒+燕窩

▲C男與名媛A女原已論及婚嫁，卻因名車名錶、出軌疑雲與婚期爭議徹底翻臉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉品辰／台中報導

出身上市櫃公司家族的3C男與名媛A女，原本完成盛大訂婚、還遠赴英國度「小蜜月」，卻在訂婚後因名車名錶、出軌疑雲與婚期爭議翻臉，雙方對簿公堂互告索賠。法院近日判決出爐，認定雙方已合意解除婚約，不僅要互相返還、清算價值數百萬元的訂婚贈禮；A女另外請求的585萬元損害賠償與300萬元精神慰撫金，但法官認定雙方都有過失，判她敗訴。

判決指出，A女與C男家境優渥、皆有留學背景，兩人交往多年後論及婚嫁，於知名飯店席開近50桌完成訂婚，場面奢華。A女為此砸下百萬籌辦訂婚宴，並贈送男方愛馬仕皮帶、Berluti皮鞋、LV包與價值48萬元的5兩純金項鍊。

然而訂婚後雙方卻迅速決裂，A女控訴男方要求她與父母準備藍寶堅尼Urus、保時捷Macan GTS，甚至指定百達翡麗名錶作為結婚禮品，將婚姻物化為金錢交換，雙方為此多次爭執；男方則反駁，兩家本就生活水平相近，提出名車名錶只是符合既有生活習慣；其後男方又以「29歲運勢不佳」及習俗為由延後婚期，A女又發現男方疑似帶異性回家，衝突全面引爆，最終雙方在家人陪同下協商分手。

▲法院判決雙方應返還彼此因訂婚贈送的鑽戒、名牌包等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法院審理後認為，雖然雙方未明說「解除婚約」，但會談內容已清楚顯示彼此都無意再履行婚約，已構成合意解除；至於出軌部分，錄音顯示男方曾承認帶女子回家，但法官也認定A女曾在爭執中抓傷男方，對婚約破裂並非毫無過失，因此不符「無過失方」請求賠償與慰撫金的要件。

最終台中地院判決雙方應互還訂婚贈與的物品，男方須返還對戒、金項鍊，並補償已使用的Hermes等精品折價共36萬餘元；女方則須返還男方贈送的1.83克拉鑽戒、香奈兒皮帶、愛馬仕包，以及訂婚「六禮」中的六色糖、燕窩、干貝、烏魚子等聘禮或折價賠償。這場豪門婚約官司，最後成了一場「財產大清算」，也為雙方多年感情正式劃下句點。