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「付款設定錯誤」狂詐69名網拍店家　10車手海削440萬全上繳

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▲▼警方發現許多青少年因同儕介紹、看到廣告誤入岐途成為詐欺車手（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方發現許多青少年因同儕介紹、看到廣告誤入岐途成為詐欺車手（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前破獲1起詐騙案件，被害人接獲自稱網拍商場人員來電，表示誤將付款方式設定成分期，要求被害人到ATM匯款變更，69名網拍賣家慘遭詐騙4百多萬，警方逮捕10名車手送辦。

警方調查，25歲在逃的盧姓男子與拘提到案的27歲的鍾姓男子，要旗下9名車手將得手的存摺、提領的現金交回，並統一由2人再上繳到詐騙集團手中，警方訊後將鍾嫌等人依法送辦。

▲▼警方發現許多青少年因同儕介紹、看到廣告誤入岐途成為詐欺車手（圖／記者邱中岳翻攝）

鍾姓男子到案表示，並未擔任車手頭，因透過同學介紹「輕鬆+高薪」的工作，根本不知道拿到的錢是有問題的，且得手的東西均交給在逃的盧姓男子，而遭詐欺案遭通緝的盧男尚未到案，警方也將追查盧嫌下落以釐清案情。

警方指出，暑假期間剛開始，北市警方為貫徹政府打擊詐欺犯罪決心，維護民眾財產安全，淨化社會治安，特別於108年7月8日至12日學生暑假開始時間配合警政署執行第4波「全國同步打擊詐欺專案行動」專案，動員全體員警全力投入打詐工作。

警方表示，專案期間共計查獲詐欺案件215件、犯嫌244人（車手112人、車手頭19人、其他詐欺集團成員113人） 並查扣房地1處、BMW自小客車1輛、不法所得共新臺幣1千7百多萬元

北市刑大偵5隊發現，加入詐欺集團擔任車手原因是被詐欺集團用徵才廣告利用地區放置於各超商發送徵才訊息，或LINE、FB等通訊軟體招募不知情大學生，誤加入詐欺集團或為車手。

北市警局呼籲，為鼓勵民眾共同打擊詐騙，凡提供犯罪線索因而查獲車手或收簿手者，可得獎金1萬元；因而查獲詐欺集團者，最高可得獎金20萬元，請民眾踴躍參與打擊不法，有效遏止詐欺犯罪。

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關鍵字：詐騙集團,付款設定,網拍,店家,車手

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