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拒將台籍詐欺嫌「送中」　外交部感謝捷克政府勇氣

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▲外交部發言人李憲章。（圖／記者邱顯燁攝）

▲外交部發言人李憲章。（圖／記者邱顯燁攝）

記者蔣婕妤／台北報導

8名遭中國大陸通緝的台籍電信詐欺嫌犯，日前遭捷克高等法院裁決遣送到中國大陸，不過，捷克政府16日宣布，將給予台籍犯罪嫌疑人「輔助性保護」，等同回絕中國大陸的引渡要求，同時也反駁捷克法院先前的裁定。對此，外交部16日表示感謝捷克政府，也肯定對方發揮道德勇氣。

針對8名台籍電信詐欺嫌犯遭中國大陸通緝一事，外交部副發言人歐江安日前說明，本案外交部及駐捷克代表處自案發後即掌握相關情況，據駐處瞭解，捷克警方前於2018年1月12日於布拉格市郊逮捕涉及跨國電信詐騙的我國籍人士8名，該等國人是因中國大陸向國際刑警組織申請發布紅色通報而遭逮捕。我駐處於獲悉本案後，即派員前往探視，瞭解在押國人情況、確認我國籍人別，並提供律師名單等相關協助，以維護國人應有權益。

陸方要求捷克將台籍嫌犯送交中國大陸，不過，16日捷克政府卻宣布給予8名台籍犯罪嫌疑人「輔助性保護」，反駁捷克法院先前的裁定，也等同是回絕中國大陸的引渡要求，辯護律師表示，捷克政府相信他們在中國大陸將受到非人道待遇，因此做出這樣的決定。

外交部發言人李憲章16日於例行記者會時表示，外交部對於國人於海外涉及犯罪行為，會全力確保國人權益，對於捷克政府發揮道德勇氣，採取相關輔助措施，確保我國國人權益，拒絕中國大陸要求，外交部表示肯定感謝。外交部一一向主張若國人在國外有不法行為應該引渡回國內，並接受我國國內必要之法律程序。

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關鍵字：外交部,詐欺犯,送中,捷克

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