陸媒批「滙豐銀行」：完全無視中國法律　網友呼聲高推薦入實體清單

▲滙豐銀行。(示意圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

在中國近期將發布的「不可靠實體清單」前，有不少網友就開始推薦一些企業了，特別是「聯邦快遞」和「滙豐銀行」。對此，《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」15日指出，作為一家75%的收益來自中國大陸和中國香港特區的銀行，滙豐未獲得許可將位於中國境內的人員和數據轉移至香港和其他國家，用於取證和調查，「完全視中國法律於無物，視中國司法部門於無物」。

據《參考消息》官微近日刊發的文章中，列舉了網友呼聲最高的兩家企業，除了深陷「將華為快遞移送美方」醜聞的聯邦快遞外，還有75%利潤來自中國大陸和香港的滙豐銀行。

至於這間頻獲美國「免死金牌」的滙豐銀行為什麼會被中國盯上？《環球時報》曾披露，該行於2016年底「配合」美國司法部調查華為，以換取美國司法部門的寬恕，並在事後向中方解釋說自己是「被迫」的。

▲聯邦快遞（FedEx）。（圖／達志影像／美聯社）



報導稱，滙豐當時從華為手中獲取一份關於合規性説明的PPT，轉身便提供給美國司法部，並結束與華為的關係。正是這份「證據」，導致孟晚舟在加拿大被捕，也成為美國起訴華為的「核心材料」。

報導進一步提到，滙豐從一開始就知道Skycom公司和其在伊朗的業務，也知道兩者（華為-Skycom）的關係，因為往來郵件都有滙豐logo。因此，滙豐「出賣」的行動根本不是「蒙在鼓裡」。

此外，「長安街知事」15日發表文章提到，根據中國法律規定，「外國機構、組織和個人不得在中國境內進行有關的刑事訴訟活動，而中國境內的機構、組織和個人不得向外國提供證據材料和相關規定的協助。」

文章分析，滙豐未經中國主管部門允許的情況下，將中國境內信息用於境外取證和配合調查，「完全視中國法律於無物，視中國司法部門於無物，怪不得能獲得美國政府的『免死金牌』。」

最後，文章重批，滙豐作為一家1865年就在香港和上海兩地開業的銀行，作為一家75%的收益來自中國大陸和中國香港特區的銀行，作為一家不遺餘力要向中國政府澄清「自己迫不得已」的銀行，對於自己無限看重的中國市場和中國客戶尚且如此，「還有什麼契約精神不可破壞！還有什麼客戶資料不可出賣！」

▼ 滙豐銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

