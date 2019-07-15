跨國假愛情詐騙詐取9億新台幣　全國警打詐逮2280人

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅順利瓦解一詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署7月8日起發起「全國同步打擊詐騙專案行動」專案、高檢署協助指導各地檢察署指揮偵辦，專案迄今總共計緝獲詐騙集團成員2,280人，其中包含幕後金主6人、地下匯兌業者22人、車手頭188人、取款車手1,041人、水房4處、詐騙機房8處、詐騙集團27件。統計專案行動執行期間詐騙案件發生數，相較2018年同期減少133件，有效減少民眾遭受詐騙。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅順利瓦解一詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊第三隊查獲白嫌等5人涉嫌結合電信詐騙機房，利用假公文、偽冒檢察官進行假檢警詐騙，得手贓款並利用人頭金融帳戶透過網路銀行層層轉帳至第三方支付平台洗錢，警方表示初估受害者達十餘人，轉帳金額高達新台幣數千萬元。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅順利瓦解一詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局並透過165大數據清查，發現自18年1月至今年4月，遭假交友投資詐騙而匯入香港金融帳戶之被害案件，該類詐騙案件數雖僅佔所有案類百分之一，然財損金額竟高達新台幣9億餘元，警方特別成立專案小組展開追查。

偵七大隊第一隊日前收網：查獲林姓、許姓等女子與香港假貸款公司合作，警方發現他們以社交軟體以假稱有內線消息可提供投資，詐騙有資金需求之民眾前往香港開立金融帳戶，再將金融帳戶提供予詐騙集團，警方本月9至12日將詐騙集團成員拘提到案，訊後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，目前正循線擴大追查。

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