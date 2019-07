產後長出「滿臉落腮鬍」！　俄女戴口罩7年淚：老公不敢親我

▲鬍子。(圖/示意圖/取自免費圖庫CC0)

33歲俄羅斯女子薩琴科瓦(Svetlana Savchenkova)7年前生下兒子後,臉上竟然長出濃密毛髮,滿臉落腮鬍的模樣讓她非常自卑,還被丈夫嫌棄、不願意親吻,家庭生活危在旦夕。她鼓起勇氣參加醫療實境秀,被診斷出罹患多囊性卵巢症候群(PCOS),經過專業醫師團隊治療並減重以後終於康復。

Svetlana Savchenkova who grew a beard after giving birth and refused to let her husband kiss her FINALLY ditches the surgical mask she wore at all times, after treatment eliminated her stubble. #TrafficTheUrbanDrive w. @Shediest https://t.co/PqR6AvltNg pic.twitter.com/l2y9R3We7B