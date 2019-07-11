產後長出「滿臉落腮鬍」！　俄女戴口罩7年淚：老公不敢親我

▲鬍子。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0）

國際中心／綜合報導

33歲俄羅斯女子薩琴科瓦（Svetlana Savchenkova）7年前生下兒子後，臉上竟然長出濃密毛髮，滿臉落腮鬍的模樣讓她非常自卑，還被丈夫嫌棄、不願意親吻，家庭生活危在旦夕。她鼓起勇氣參加醫療實境秀，被診斷出罹患多囊性卵巢症候群（PCOS），經過專業醫師團隊治療並減重以後終於康復。

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Svetlana Savchenkova who grew a beard after giving birth and refused to let her husband kiss her FINALLY ditches the surgical mask she wore at all times, after treatment eliminated her stubble. #TrafficTheUrbanDrive w. @Shediest https://t.co/PqR6AvltNg pic.twitter.com/l2y9R3We7B — URBAN 96.5 RADIO (@Urban96FM) July 9, 2019

▲薩琴科瓦生下兒子後長出鬍鬚。

薩琴科瓦懷孕前就察覺臉上出現一些異常毛髮，一開始不以為意，沒想到生產以後情況更加嚴重，最後變成濃密的鬍鬚。多囊性卵巢症候群讓她內分泌失調，體內雄性激素激增，四處求醫也不見起色，「醫生們都束手無策，還叫我最好接受這個事實。」

薩琴科瓦每天早上趁著家人熟睡時起床刮鬍子，就連在家也戴著口罩，甚至不讓兒子觸碰她的臉，「我的老公現在連親都不親我了，因為他覺得我很噁心。」她近日受到鼓勵參加「我對我的身體感到羞恥（I'm Ashamed of My Body）」節目，坦言克服心理障礙的過程非常艱辛，不過為了挽回分崩離析的婚姻生活，選擇放手一搏。

Rusya'da yaşayan Svetlana Savchenkova, hamile kaldıktan sonra kıllanma problemi yaşamaya başladı. 7 yıl boyunca sokağa dahi çıkmak istemediğini söyleyen genç kadın, katıldığı bir televizyon programından sonra yıllar süren hastalığından kurtuldu https://t.co/dprzNny4KE — Habertürk (@Haberturk) July 10, 2019

▲薩琴科瓦鼓起勇氣上節目。

跨科別專業醫療團隊利用雷射技術去除鬍鬚，建議服用性類固醇藥物並且減重。薩琴科瓦依照指示甩掉30磅（約13公斤），也發現治療有了顯著的效果，「我終於可以抬頭挺胸地出門，不用擔心別人的眼光，也不害怕失去我的家庭，我感到非常快樂！」

多囊性卵巢綜合症（Polycystic ovary syndrome, PCOS），指女性雄性激素上升導致的內分泌疾病，症狀包括月經不規律、多毛症、粉刺、不孕等等。罹患原因受到基因遺傳或環境因素影響，目前沒有特定藥物可以治療，但可藉由減重、運動等生活型態調整的方式改善。