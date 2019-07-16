900項中國進口食品出包…麵有蟲、口香糖含金屬　加拿大要增強檢查

▲加拿大官員發現多項中國進口食品有疑慮。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

根據加拿大媒體引用加拿大食品檢驗局（CFIA）資料指出，在2017年到2019年初間，該國檢查員攔截約900項來自中國的食品，這些商品包括含有金屬的口香糖、藏有昆蟲的炒泡麵等。CFIA表示將會繼續進行調查，如果食品存有潛在風險或不符規範，必要時刻會採取多項措施來處理這些問題商品。

《加拿大廣播公司》報導，CFIA編制的清單中可見，來自中國的近900項食品出現各種疑慮，像是標籤錯誤、未提及過敏源，以及含有玻璃或金屬等汙染物；這些商品沒有達到加拿大食安標準，除了炒麵有蟲，一項麻辣章魚還含有危害物。

中國科技龍頭華為財務長孟晚舟去年12月在溫哥華被逮捕後，中加關係陷入緊張，兩名加拿大公民隨後也在中國被逮捕。如今，加拿大執政的自由黨正面臨競爭對手的壓力，要求在中國進口食品採取更強硬的舉措。

中國海關檢查員先前在一批加拿大豬肉產品發現萊克多巴胺（ractopamine），便要求加拿大暫停將相關肉品輸往亞洲地區。中國駐渥太華大使館透過聲明表示，經過調查，至少找出188份偽造的獸醫健康證明，顯現出加拿大系統存有明顯的安全漏洞。

除了擋掉豬肉，中國政府也阻止加拿大進口油菜籽，聲稱在貨品中發現害蟲。對此，加拿大政府原本試圖派遣檢查團隊前往中國，想要找出證據，最後卻沒有成功。

根據相關文件，2017年1月1日到2019年2月29日期間，加拿大官員在889件中國食品發現異狀，未來必要時刻，有關單位將採取更正標籤、召回、扣押產品、拒絕入境以及取消許可證等措施。