快訊／韓國瑜PK蔡英文　柯文哲嘆氣：現在要開始認真想很多事

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1370 票 75.32 % 449 票 24.68 % 總計 1819 票。

▲柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統初選民調15日出爐，高雄市長韓國瑜勝出，確定代表國民黨角逐2020總統。對於台北市長柯文哲是否參選，柯文哲15日受訪時表示，現在開始認真想很多事，至於與郭台銘合作，「不是你想跟人家合作，人家就要跟你合作」。



談到自己參選的正當性，柯文哲說，「等我想好再跟你回答」。不過，他在被問到韓國瑜市長當到一半跑去選總統時也表示，韓國瑜要去說服台灣人民，「這是他的責任，民主政治還是票票等值，還是說服的過程」。



當被問到對於韓國瑜有沒有期望時，柯文哲也意有所指地說，「以前沒有很仔細想，現在開始認真想，認真想很多事情。」

至於自己是否會提早宣布選總統，柯文哲說，不會呀，就像要等病人送到急診處，確定傷勢之後再來開刀，「等國民黨宣布再講，他們會講他們的想法，大家聽一聽再決定下一步」。他強調，你要看那些當事人的反應，「從朱立倫、郭台銘還有王金平，等大家都講以後，我們再來看怎麼解決」。



柯文哲也比喻指出，當醫生有時候一看就知道這什麼病，但是要把病史看完，雖然一看知道是感冒，但還是要問一下發燒幾天，流鼻水多久，這也是當市長很大進步，就是說不要遽下結論，給每個人去說明看看，「小英說如果要繼續幹，台灣會怎樣，當然她已經做三年，你也有個印象，但是給每個人機會去陳述意見。」



對於郭柯配的可能性，柯文哲表示，「我就還不曉得」ˋ「不是你想跟人家合作，人家就要跟你合作，為什麼要擔心幾天後發生的事情，等事情發生了再來煩惱」。



柯文哲說，比要嚴肅一點講，還是有台灣整體利益，人民最大福祉，整個台灣的長期發展，事情出現後要思考對台灣長期發展好不好，我們對未來還沒發生之前只是估計，作為理智的人類，還是可以做合理的估計，小英繼續做會怎樣，換韓國瑜會怎樣，要想的時候他們要提供資訊，然後思考合理不合理，再決定怎麼做，「從頭到尾，我都沒有在⋯不是用我們的本位去思考」、「我從來沒有想個人做什麼，都是在想台灣下一步要怎麼辦」。