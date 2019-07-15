韓國瑜請事假迎出線　議員喊「別把市民當備胎」：快辭高雄市長

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜15日北上參加國民黨總統初選民調公布記者會，高市府說明韓國瑜已經請好事假，此舉引來民進黨議員不滿，議員林智鴻就喊話，要韓國瑜辭掉高雄市長，不要把市民當備胎；黃文益同樣喊話要韓辭市長，「把職位留給能一心一意為高雄服務的人」。

▲高雄市長韓國瑜15日請假北上，迎接出線勝利。（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜從喊出「Yes I do！」、表態參加黨內初選之後，曾多次承諾「周一到周五拚市政、六日拚國政」、「只用假日選舉」；更曾喊出「未來總統到高雄辦公」，放不下高雄的心情溢於言表；但高雄綠營議員們對此則是相當不以為然。

▲韓國瑜15日未安排公開行程。（圖／高雄市府新聞局提供）

林智鴻表示，韓國瑜出線第一天，就失信於高雄市民、違背過去和市民的承諾，未來「只會越來越常請假」，與其這樣，還不如在今天就宣布請辭高雄市長，「不要把高雄市民當備胎」。

黃文益則認為，高雄也有國民黨黨部、也有記者可以即時連線，「儘管他勝券在握，但是不是非得一定要到中央黨部？」，批評韓國瑜此舉沒有顧慮到市民感受；黃文益指出，韓國瑜當初在被提名時，就應該辭掉市長、專心去選總統，「看他蠟燭好幾頭燒、做事零零落落」，辭了反而更好，大家樂觀其成，但韓「捨不得放掉市長職務」，他也再次呼籲，要韓國瑜把高雄市長的位置，留給能一心一意為高雄服務的人」。

其他人也看了這些新聞…

►獨／韓國瑜勝出！中午密會吳敦義 擬再拜會郭台銘、朱立倫

►韓國瑜大贏17% 郭台銘出國沉澱、朱立倫繼續跑不脫黨

►總統初選民調 韓國瑜44%、郭台銘27%、朱立倫17%