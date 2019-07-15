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「草包」為什麼會贏？　胡幼偉曝光戰法：韓國瑜讓你以為他是草包

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▲曾任前總統馬英九政府行政院發言人胡幼偉在臉書為文表示，韓國瑜不要光說不練，大陸1年至少要派出3億觀光客去高雄消費，才有資格說兩岸一家親。（圖／翻攝自胡幼偉臉書、記者張一中攝）

▲胡幼偉看韓國瑜初選。（圖／翻攝自胡幼偉臉書、記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在國民黨初選勝出，面對不少反對者都批說韓國瑜只是個「草包」，對此文化大學新聞系主任胡幼偉也在臉書曝光韓國瑜會贏的原因，「其實就是他讓你以為他是草包。」

胡幼偉昨（14日）在臉書表示「拜託！不要光在那邊說，誰一定會贏，誰一定贏不了。」他表示研究競選行銷傳播的人，不應該是道德或能力的批判家，「而是要去分析，為什麼某個候選人會贏？他（她）用了什麼行銷傳播策略？至於他是什麼樣的人，根本不是這門學問關心的重點！」

他指出，很多人都只會罵韓國瑜是草包，卻始終不分析「草包」為何會贏，而他也認為關鍵就在於「就是他讓你以爲他是『草包』。」他表示，「去年『草包』贏了蔡阿姨，明天，『草包』可能又贏了四位競爭對手。為什麼？到底為什麼？就是因為，魯蛇們一直認為贏家只是個『草包』！」

胡幼偉說，韓國瑜去年打敗民進黨、贏得高雄市長選舉時，有一批文士說他是「一人救了國民黨」、「跟國民黨無關」，這些人也說「韓流」其實是反民進黨的大集合，並不是國民黨的支持者，「台灣哪還有那麼多國民黨支持者？」

胡幼偉說，但是這些文士眼見韓國瑜初選過關，又批說國民黨會因他而分裂，「國民黨就完了」、「老韓贏不了大選」。這些話卻讓胡幼偉覺得相當可笑，「不是說，老韓有今天的聲勢，跟國民黨無關嗎？不是說，韓粉不是國民黨支持者嗎？那麼，老韓如果明天過關，若有人自行參選，怎麼又變成『國民黨分裂』或『國民黨完了』呢？」

胡幼偉接著還暗指這些人根本是「失敗主義掛帥的犬儒酸腐無知窩囊廢」，除了只會說負面的話，其他一點用處也沒有。

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關鍵字：胡幼偉,韓國瑜,國民黨,2020總統大選

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