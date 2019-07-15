影／藍總統初選民調揭曉！韓粉高喊：韓國瑜凍蒜...民眾怒吼「愧對高雄」爆插曲

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1394 票 75.07 % 463 票 24.93 % 總計 1857 票。

記者黃彥傑／台北報導

國民黨內總統初選競爭激烈，國民黨一連7天展開電話民調，結果預計於15日上午11時揭曉，但稍早前已公布結果，由高雄市長韓國瑜拔得頭籌！韓14日深夜決定出席民調公布記者會，不少韓粉15日上午紛紛聚集在國民黨中央黨部外，不畏天氣炎熱，手拿自製看板，力挺韓國瑜。

▲ 國民黨中央黨部外聚集約40名韓粉。（圖／記者黃彥傑攝）

國民黨總統初選民調於7月8日至14日舉行，15日上午8時開始進行總統初選民調資料拆封統計，預定上午11時由國民黨主席吳敦義親自召開民調公布記者會，人選出爐後，國民黨將於17日中常會核備總統提民人選，28日全代會上正式提名。

▲▼韓粉手持看板力挺韓國瑜。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

在這個結果出爐的關鍵時刻，不少韓粉一早便聚集在國民黨中央黨部外頭，手拿著「國家安全，人民有錢」、「韓國瑜加油當選」、「團結勝選，韓國瑜加油」的自製看板現身力挺，還有人將造勢大會的全套裝備全穿上，手揮國旗，身穿國旗衣，頭戴國旗帽，口中更高呼「韓國瑜凍蒜」的口號，等待結果揭曉。

期間一名國民黨總統初選參選人朱立倫的粉絲也抵達國民黨中央黨部外，在近40名韓粉的面前，不斷高呼「韓國瑜沒信用」、「韓國瑜愧對高雄人」、「朱立倫讚讚讚，朱立倫凍蒜」，當場激怒一名韓粉，直呼「莫名其妙」，但也有韓粉感到不以為意，笑看這段小插曲。

▲▼朱立倫粉絲到場高喊，「韓國瑜沒信用」，秒激怒一名韓粉。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

還有一名70歲的吳先生，一早特地從基隆趕到國民黨中央黨部外加油，他表示，雖然許多人在韓粉群組中呼籲大家不要太熱情，冷靜在家等待民調結果出爐，但他還是沉不住氣跑來支持。另外，吳先生也提到，這幾天他從6點到晚上10點都死守在電話旁，等待民調電話，但都沒有抽中他，「我非常難過，都要哭了，不能為韓國瑜盡一份力。」

▲吳先生一早便從基隆趕來力挺韓國瑜。（圖／記者黃彥傑攝）

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