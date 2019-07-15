快訊／韓國瑜擊敗郭台銘！　2020總統大選PK蔡英文

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者宋良義攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨一連7天舉辦電話民調，15日上午公布結果，據了解，加權前的民調數字，高雄市長韓國瑜第一，韓國瑜稍後也將親自出席由黨中央舉辦的記者會。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。2020總統大選將於明年1月11日舉行，民進黨已確定由總統蔡英文出線爭取連任，而台北市長柯文哲是否參選仍是總統大選會不會出現「三腳督」的一大變數。

國民黨初選參選人中，最先表態參選的是新北市長朱立倫，接著依序為孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋、鴻海集團創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜。民調於7月8日至14日舉行，共歷時7天，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，計分方式採黨內互比佔15%、黨外對比佔85%計算。

黨中央原希望5位參選人都能出席民調公布記者會，展現黨內團結氛圍，但僅韓國瑜、張亞中、周錫瑋親自出席，朱立倫將自行在辦公室舉辦記者會；原本也計畫召開記者會的郭台銘，15日上午透過媒體群組宣布本日暫無行程。

國民黨將完成史上最大規模的初選民調，為求公開透明，15日上午8時進行總統初選民調資料拆封統計，並開放媒體拍攝；至於資料處理與加權統計作業則未開放媒體拍攝，但會全程直播，上午11時由吳敦義親自召開民調結果公布記者會。人選出爐後，國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

▼國民黨初選民調公布記者會。（圖／記者李毓康攝）

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