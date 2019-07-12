不排除脫黨參選？郭台銘：周一看到數字再思考下一步怎麼走

▲郭台銘接受專訪。（圖／翻攝蘭萱時間）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨內2020總統初選進入倒數第三天，參選人郭台銘12日接受廣播節目專訪，談到目前民調狀況，認為民進黨在干預國民初選；主持人追問是否不排除脫黨參選？郭台銘表示，等周一看到數字再思考下一步怎麼走，不管怎麼走希望守護中華民國與台灣。

郭台銘上午接受廣播節目《蘭萱時間》專訪提到，他看到相關民調指出，國民黨的支持度大於民進黨，認為有人民進黨的支持者在干擾，「我不相信民進黨的人那麼愛韓國瑜」，如果他們突然改變心意，那我恭喜韓市長，他突破了這個愛恨分明的這一團。

主持人再問，如果真的有些問題真的有灌票，跟韓國瑜的差距真的大的很離譜，真的不排除脫黨參選嗎？郭台銘說，「等我看到數字公布後，才會思考下一步怎麼走，我那時候才會思考，不管怎麼走希望守護中華民國與台灣。」



郭並強調，會戰到周日晚上，拚命催票要大家守電話，到周一結果果出來後後再來想，但他的主軸是守護台灣、守護中華民國，會把信念化為行動。



對於是否脫黨一事，郭台銘昨晚上年代政論節目「新聞面對面」受訪時也透露，過去沒有想過脫黨參選，但面對國民黨初選民調顯然有問題，他將表示要等到下周一看高雄市長韓國瑜韓國瑜怎麼發球，他再來回應，說法預留伏筆。



國民黨總統初選競爭激烈，包括郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。初選民調將在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。