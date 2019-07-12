　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不排除脫黨參選？郭台銘：周一看到數字再思考下一步怎麼走

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘接受專訪。（圖／翻攝蘭萱時間）

▲郭台銘接受專訪。（圖／翻攝蘭萱時間）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨內2020總統初選進入倒數第三天，參選人郭台銘12日接受廣播節目專訪，談到目前民調狀況，認為民進黨在干預國民初選；主持人追問是否不排除脫黨參選？郭台銘表示，等周一看到數字再思考下一步怎麼走，不管怎麼走希望守護中華民國與台灣。

郭台銘上午接受廣播節目《蘭萱時間》專訪提到，他看到相關民調指出，國民黨的支持度大於民進黨，認為有人民進黨的支持者在干擾，「我不相信民進黨的人那麼愛韓國瑜」，如果他們突然改變心意，那我恭喜韓市長，他突破了這個愛恨分明的這一團。

主持人再問，如果真的有些問題真的有灌票，跟韓國瑜的差距真的大的很離譜，真的不排除脫黨參選嗎？郭台銘說，「等我看到數字公布後，才會思考下一步怎麼走，我那時候才會思考，不管怎麼走希望守護中華民國與台灣。」

郭並強調，會戰到周日晚上，拚命催票要大家守電話，到周一結果果出來後後再來想，但他的主軸是守護台灣、守護中華民國，會把信念化為行動。

對於是否脫黨一事，郭台銘昨晚上年代政論節目「新聞面對面」受訪時也透露，過去沒有想過脫黨參選，但面對國民黨初選民調顯然有問題，他將表示要等到下周一看高雄市長韓國瑜韓國瑜怎麼發球，他再來回應，說法預留伏筆。

國民黨總統初選競爭激烈，包括郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。初選民調將在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。

ET快訊
脫黨參選？　郭台銘：周一看到數字再思考下一步怎麼走
台中夫妻抱2兒外送Uber Eats？一張心酸照嘆：在台灣活
快訊／19歲男大生墾丁溺水！警消海陸搜救2天　今晨尋獲遺體

關鍵字：郭台銘,2020,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨支持度飆升…移給誰？郭台銘：民進黨支持者不要來亂

郭台銘拜託韓國瑜促團結　朱立倫：拜託民眾而非哪位大哥

雲端最前線／倒數48小時！郭台銘一顆心一雙手 果凍真心話大公開

不排除脫黨參選？郭台銘：周一看到數字再思考下一步怎麼走

影／出席友邦聯合國代表酒會創紀錄　蔡英文：讓國際知道台灣貢獻

郭台銘133秒喊話韓國瑜：就算大哥拜託你　拋「團結說」掀脫黨議論

影／蔡英文紐約回應郭台銘反問：我現在戴國旗帽是不是很奇怪？

「蔡英文真的快被黃國昌打死」　王浩宇分析2020連任關鍵是時力

獨／蔡英文下榻紐約　美方掌握3時間點「和統會、華人社團」聚集抗議

快訊／蔡英文首度出席駐紐約辦事處公開活動　學生、抗議民眾爆衝突

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

國民黨支持度飆升…移給誰？郭台銘：民進黨支持者不要來亂

郭台銘拜託韓國瑜促團結　朱立倫：拜託民眾而非哪位大哥

雲端最前線／倒數48小時！郭台銘一顆心一雙手 果凍真心話大公開

不排除脫黨參選？郭台銘：周一看到數字再思考下一步怎麼走

影／出席友邦聯合國代表酒會創紀錄　蔡英文：讓國際知道台灣貢獻

郭台銘133秒喊話韓國瑜：就算大哥拜託你　拋「團結說」掀脫黨議論

影／蔡英文紐約回應郭台銘反問：我現在戴國旗帽是不是很奇怪？

「蔡英文真的快被黃國昌打死」　王浩宇分析2020連任關鍵是時力

獨／蔡英文下榻紐約　美方掌握3時間點「和統會、華人社團」聚集抗議

快訊／蔡英文首度出席駐紐約辦事處公開活動　學生、抗議民眾爆衝突

超暖警長默默伸援手！罹癌村民沒錢就醫　他銷假衝回宜蘭送錢送雞

加拿大外語老師酒駕超標　鬼扯：不知台灣喝酒不能騎車

中連貨運本月底提前解雇約800名員工　轉型不動產租售公司求生存

國民黨支持度飆升…移給誰？郭台銘：民進黨支持者不要來亂

長髮小姐姐媚惑「刺到一半想做怎辦」　帥哥刺青師神回：我針可以放長一點

員林自助餐店清晨「廚房竄火」　上班時段交通一度打結

找到了！新北坪林露營區遭溪水沖走失蹤男子　今晨尋獲遺體

郭台銘拜託韓國瑜促團結　朱立倫：拜託民眾而非哪位大哥

蔡桃貴會講話了！「開口先叫OO」咬字超清楚　第一次喊爸媽奶音萌哭

與孩子間的對話　用錯方式結果差很大！

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

勇警遭殺乘客全圍觀？　女乘客訴真相：怎麼救？你教我

政治熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰..

郭台銘喊話韓國瑜：就算大哥拜託..

王浩宇：蔡英文真的快被黃國昌打..

立委挺「被霸凌18歲女學生」：..

李佳芬4聲明滅火　結果「確定違..

罷韓煎餅復活　只賣1天價格自訂

職系整併　高普考刪除16類科

罷韓煎餅店不能賣了　業者爆「房..

高鐵南延新增高火、小港機場　韓..

脫黨參選？郭台銘：等民調公布再..

蔡英文抵紐約　莫健登專機迎接

蔡英文創歷任紀錄　出席友邦駐聯..

國稅局查水錶　罷韓煎餅店補辦營..

蔡英文紐約受訪：現在戴國旗帽是..

更多熱門

相關新聞

直播／郭台銘一顆心一雙手 果凍真心話大公開

國民黨總統初選民調邁入最後關鍵時刻，《雲端最前線》12日邀請國民黨總統初選參選人郭台銘與主持人楊文嘉對談，節目中將探討郭台銘對於0-6歲國家養、徵收富人稅、身障保險等政見外，並討論郭台銘從商界轉政界的心路歷程，更多詳細內容請鎖定12日的《雲端最前線》。

郭台銘喊話韓國瑜：就算大哥拜託你

郭台銘：富人多繳稅　全民都受惠

朱立倫：國民黨不團結　2020可以直接打包了

衝民調！ 郭台銘13日到彰化

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

悲情太空人　國家消失無法回地球

他嘆借5千…友還4985！真相反轉

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

亞洲唯一無機場國家　國土快丟光

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面