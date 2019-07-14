孫大千完成許淑華指定瓶蓋挑戰　點名張嘉郡接棒

▲韓國瑜完成瓶蓋挑戰 後，點名許淑華接招。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜、國民黨立委許淑華相繼完成近期相當夯的瓶蓋挑戰後，前國民黨立委孫大千也加入戰局了！孫大千14日在臉書表示，自己在政論節目上完成許淑華點名的瓶蓋挑戰，除了趁機會向大家表達衷心感謝，他也點名前國民黨立委張嘉郡接受挑戰。

韓國瑜跟上瓶蓋挑戰，他先彎腰暖身，接著將瓶蓋湊到腦袋前，用那光頭一轉，瓶蓋就這樣飛了出去，之後他也表演用腳踢瓶蓋，但疑似沒抓到訣竅，第一腳並沒有成功讓瓶蓋飛出，緊接著韓國瑜重整步伐，搭配著「嘿」一聲再次出腿，成功將瓶蓋踢下，並點名要神力女超人許淑華接招。

許淑華13日晚間隨即回應挑戰，她特地戴上神力女超人的頭盔、護甲，對著鏡頭握拳喊著「我接受韓市長的挑戰」，但帥氣的模樣下秒卻不小心落漆啦！只見她帥氣的旋轉一圈後，卻沒將瓶蓋給擊落，一連試三次都失敗，她忍不住笑場，模樣相當逗趣。

在失敗三次後，許淑華重新調整好氣勢，接著霸氣轉身之後，手起刀落終於成功把瓶蓋打開，而她將瓶蓋擊落後，也點名要孫大千接招。

▲許淑華完成瓶蓋挑戰後，點名孫大千接招。（圖／翻攝許淑華臉書）

孫大千13日晚間在政論節目《新聞深喉嚨》錄影，瓶蓋挑戰之前，他首先表示「謝謝我們所有的庶民夥伴們，謝謝大家，在過去這一個禮拜，不離不棄」，隨即向觀眾朋友深深一鞠躬。

孫大千口咬原子筆，非常順利滑開瓶蓋；隨後就是令人期待的踢瓶蓋挑戰了！他先喊出「一隻腳是愛，一隻腳是包容，所以就是愛與包容」接著出腿踢開瓶蓋，但第一次疑似太用力，沒成功，他再試一次，終於踢開瓶蓋。最後，孫大千也點名張嘉郡接受瓶蓋挑戰。

張嘉郡曾擔任國民黨立委，其父親是前雲林縣長張榮味，姑姑是現任雲林縣長張麗善。日前韓國瑜在雲林造勢，張榮味家族積極動員，張麗善、張嘉郡都到場力挺，要給韓國瑜這位「雲林女婿」最大支持。

▲孫大千完成瓶蓋挑戰後，點名張嘉郡接棒。（圖／翻攝自新聞深喉嚨）

▲張麗善（左二）與張嘉郡（中）參加6月1日凱道造勢。（圖／翻攝自張嘉郡臉書粉專）