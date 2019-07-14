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李佳芬淚喊：我不是鋼鐵人...她狠諷「政治暑假檔」上映：該哭的是高雄市民

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▲▼韓國瑜雲林斗六造勢，李佳芬致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲高雄市長韓國瑜造勢，夫人李佳芬幾乎場場都到。（圖／ETtoday攝影中心攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任以來紛擾不斷！日前更爆出「豪華農舍」違建疑雲，夫人李佳芬日前受媒體專訪時更忍不住淚崩，表示自己不是鋼鐵人，每天被抹黑壓力很大，女兒韓冰也直喊受不了，而韓國瑜則坦言家庭生活主旋律全變了。對此，前高雄市行政暨國際處長陳瓊華反酸，「該哭的，是高雄市民吧」。

陳瓊華14日凌晨在個人臉書上轉貼李佳芬落淚的新聞，表示「政治就是出來做事，政治就是把事做出來，戲太多，就是事做不出來，所以做戲」。

▲▼李佳芬、韓冰。（合成圖／ETtoday資料照、韓冰臉書）

▲李佳芬節目上談及遭到抹黑淚崩，女兒韓冰心疼「媽媽，你好辛苦喔」。（合成圖／ETtoday資料照、韓冰臉書）

她向李佳芬喊話，「你先生，如果專心做市長，就不會有這些事；你先生，如果拚總統時高雄安穩無事，也不會有這些事；你先生，如果拿得出市長政績去選總統，更不會有這些事。以上就都沒有，該哭的，是高雄市民吧」。

陳瓊華狠批韓國瑜，完全不遮掩的貪心，佔著市長拚總統，整個台灣被搞得「昏蓬蓬」，她大酸，「要選總統的是你們、哭哭啼啼說世人難纏的也是你們，所以是中國直接指定、世人都『著無庸議』的當上總統最好？」。

文末，陳瓊華不忘再補一槍，調侃道，夏天電影會有大卡司大成本、針對特定族群攻城掠地的「暑假檔」，2019年的台灣政治也有了「暑假檔」，女兒放暑假，加入選總統卡司陣容，首場是代她過音「媽媽妳好辛苦」，媽媽的眼淚、女兒的軟聲軟語要為夫為父，「這個暑假，還將有多少戲？」

▲▼李佳芬崩潰、韓冰受不了…　韓國瑜秒變臉洩真感情「家庭主旋律變了」。（圖／記者宋良義攝）

▲韓國瑜受訪時坦言，「家庭主旋律變了」。（圖／記者宋良義攝）

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關鍵字：李佳芬,韓國瑜,陳瓊華,韓冰,落淚

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