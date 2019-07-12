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郭台銘133秒喊話韓國瑜：就算大哥拜託你　拋「團結說」掀脫黨議論

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

政治中心／綜合報導

對於外界傳言是否會脫黨參選2020年總統大選，郭台銘在11日播出的政論節目上向高雄市長韓國瑜喊話，「就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔」，希望韓這一、兩天好好思考，留在高雄，「就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。」

脫黨伏筆？郭台銘喊話韓國瑜「就算大哥拜託你」。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▼▲郭台銘對著鏡頭向韓國瑜說出「就算大哥拜託你」。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

脫黨伏筆？郭台銘喊話韓國瑜「就算大哥拜託你」。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

郭台銘接受年代政論節目《新聞面對面》訪問時，透過鏡頭對韓國瑜喊話長達2分13秒，內容提到，兩人的出身都差不多，都是在國家命運風雨飄搖之際，韓能夠在1124（2018年九合一選舉）把高雄贏回來，讓國旗在南部站起來，是台灣歷史上無人可及的功勞，但現在面臨2020年的總統大選，「我想你掌握了國家未來20年的命運，你自己的決定，我希望你能夠冷靜下來，好好想一想。」

郭台銘接著分析，如果兩人合作，國民黨就能大團結，「如果我們不能團結，高雄面臨到這麼大、可能會丟掉的情況，立法院現在又沒有辦法贏，你（韓國瑜）就算贏了總統大選，台灣何去何從？」

▲▼韓國瑜政見會「3分鐘跳針」狂謝高雄人！　「3大保證」讓網友全崩潰了。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜投入國民黨總統初選，掀起外界正反議論。（圖／記者吳奕靖攝）

「我跟你哥哥從小一起長大，在一起十幾年。」郭台銘再次強調，希望韓國瑜這一、兩天能好好思考，不要受到外界打擾，同時也誇讚對方是個有擔當、勇氣、領袖魅力的人，「就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔，台灣的未來在我們共同的肩上。」

郭台銘這段話被外界解讀為可能是為脫黨參選預留伏筆，但其實郭是否脫黨，韓國瑜曾在接受政論節目《新聞大白話》專訪時提到，「我不曉得他們（指郭台銘和王金平）的想法，不過我覺得他們都非常成熟，而且非常有智慧」、「我不能夠說建議他們怎麼樣，可是王院長跟郭董事長以及現在很多台灣人，現在都在擔心2020未來的中華民國」，不論15日公布的國民黨總統初選民調結果是誰脫穎而出，相信海內外都會相當關切大家的表述以及所採取的一些動作。

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關鍵字：2020總統大選,國民黨,郭台銘,韓國瑜

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