郭台銘拜託韓國瑜促團結　朱立倫：拜託民眾而非哪位大哥





▲朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導



國民黨總統初選倒數三天揭曉，鴻海集團創辦人郭台銘昨藉政論節目向高雄市長韓國瑜喊話，「就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔」，促韓留在高雄。對此，前新北市長朱立倫12日受訪表示，這不是拜託哪位大哥的問題，應該要拜託所有民眾的問題，民眾才會做出最理智的決定。



至於綠黨昨天在臉書粉絲專頁公布民調數字，稱高雄市長韓國瑜在各方民調領先，且大幅領先對手鴻海集團創辦人郭台銘'等，朱立倫則說，希望遵守規定，不應該公布民調結果，大家都應該保持風度，呼籲國民黨支持者思考，誰可以穩定2020大選。

朱立倫一早到新北市永和區福和觀光市集掃街，強調在最後三天，他絕不放棄，將把握最後的時間，爭取電話民調支持。

朱立倫說，此時不應該公布民調，呼籲大家保持風度、遵守規則，國民黨所有支持者要慎重思考，這個時候沒有激情，只有思考誰可以穩定2020的大選。



國民黨總統初選競爭激烈，包括郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。初選民調將在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。