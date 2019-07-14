民調公布前夕桃園參香　朱立倫：國民黨不團結就可打包了！

▲朱立倫於民調公布前夕，前往桃園3大宮廟參香。（圖／林政賢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨2020黨內總統初選15日公布民調結果，參加黨內總統初選的前新北市長朱立倫，14日在民調公布前夕，回到桃園區景福宮、慈護宮、明倫三聖宮3大宮廟參香祈福。昔日擔任桃園縣長的幕僚群和地方支持者，到場加油打氣。朱立倫強調，民調結果公布後，藍營要全力團結，光不團結就可以打包了！

朱立倫在民調公布前的假日衝刺行程，強調「團結卡好」。他說：全黨大家都知道，全台灣都知道永遠堅持團結的是朱立倫，一路走來不斷呼籲大家能夠團結一致，15日之後國民黨也一定要團結一致，這個理念是一定會堅持，他會在15日用召開記者會的方式，以完整的論述、完整的心情跟大家報告，團結對贏取2020勝選的重要。

▲朱立倫強調，國民黨2020大選，要全力團結。（圖／擷取自網路）

朱立倫指出，今天已經是民調最後一天，就不要再說民調公平不公平，只要國民黨團結，任何的難題都能夠克服，國民黨不團結，光不團結就可以打包了。朱立倫到桃園區3大宮廟參香祈福，昔日桃園縣副縣長黃敏恭、郭蔡文等主管及現任立委陳學聖、吳志揚、市議員黃婉如、萬美玲、林政賢、蘇家明、呂淑真等地方民代、支持者都到場，高喊「朱立倫當選、唯一支持朱立倫」。感受到鄉親熱情的歡迎，朱立倫臉上一直保持著笑容。