國民黨初選民調鹿死誰手15日揭曉　韓國瑜呼聲高、郭台銘動向受矚目

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調結果將於15日正式揭曉，黨中央預計上午11時舉行民調公布記者會，包括高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋確定親自出席，《ETtoday新聞雲》也將全程直播，一同揭曉誰將代表國民黨角逐2020總統大選。

此次國民黨總統初選民調，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。民調歷時7天，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，計分方式採黨內互比佔15%、黨外對比佔85%計算，15日公布結果。

據了解，黨中央原希望五位參選人都能出席民調公布記者會，展現藍營團結氛圍，但目前僅韓國瑜、張亞中、周錫瑋將親自出席記者會，朱立倫將派代理人出席，自己則另外舉辦記者會，郭台銘則尚未決定是否出席。

根據國民黨中央規劃，14日晚間10點民調正式結束後，15日早上8點將公開進行民調資料拆封、資料處理與加權統計作業，預計11時召開民意調查結果公佈記者會，人選正式出爐後，將於17日提報中常會核定，28日全代會上正式提名。

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



隨著國民黨總統人選出爐，另一熱門人選台北市長柯文哲仍未表態，外界關注若韓國瑜在初選中勝出，郭台銘是否會脫黨參選到底，甚至傳出可能與柯文哲合作組「郭柯配」。對此，郭台銘14日受訪時仍未鬆口，僅表示「一切等到選舉結果公布後再來看」，柯文哲則說「我也不曉得」，留給外界想像空間。



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