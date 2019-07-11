外公託夢給媽「注意21日」　孫女凌晨破水產女...曝「3：09巧合」惹哭網

▲ 外公過世後，心裡還是放不下最愛的孫女。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人都親身經歷過「過世親人回家探親」，無論以何種形式，都讓人倍感溫暖。一名女網友就分享了她和外公的故事，外公走後，生活上的總總巧合都讓她知道阿公還在身邊；祂甚至還先預測了原PO的生產日，要媽媽多注意，塞滿洋蔥的故事也讓網友哭紅眼。

「你相信人去世還是會回來嗎？」一名女網友在臉書「靈異公社」分享外公的故事，她表示外公來自湖北省，因為當兵被派來台灣，和外婆生了3個小孩，自己則是家裡的獨孫女，因此備受寵愛。她表示，小時候外公超級疼她，回家的時候不僅有零食可以吃，還有零用錢可以拿，但是十年前阿公卻因胃癌過世了。

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原PO回憶，外公過世後，悲痛的她和媽媽坐在客廳聊外公的事；媽媽表示，外公要離開的那晚變得很奇怪，一直說自己有排便，但舅舅實際上看又沒有，只好緊急叫她到醫院幫忙，而外公也在當晚離開了。原PO表示，「外公離開前，我媽在病床默默跟我外公說，你的孫女誰誰沒辦法趕來，但你出殯那天他會來送你，話說完，我外公就斷氣了。」

▲外公離開的那晚變得很奇怪。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，隔天她趕到靈堂，一直哭喊著「阿公你起來」，家人怕她太激動，會把眼淚滴到遺體身上，連忙把她拉開，隨後管理員還出來表示剛才「外公的眼睛有流血」，媽媽才說這是因為外公見到想見的人了；頭七那天，原PO和媽媽回到家後，聞到有百合花的味道，但家裡又沒有人擺花，事後到外公靈堂才發現，原來靈前放有百合花，種種跡象讓她相信，外公的肉身即使離開了，靈魂卻還是默默地守護著她。

最玄的是，12／21是外公的百日，因為自己懷孕的關係，媽媽要原PO記得在肚子綁上紅絲帶，以免沖煞，也跟外公拜託要保佑她順產；沒想到20日原PO的羊水就破了，21日凌晨3點9分便順利產下大女兒。媽媽這才回憶到，原PO生產前幾天，她就有夢到外公，外公還跟她說要注意12月21日，卻沒有明說原因，事後他們才明瞭一切脈絡。

▲原PO女兒出生的時間，剛好和外公離開的時間一樣。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，女兒出生那天不僅是外公的百日，連出生的時間都和外公離開的時間一樣，一切充滿了巧合。她也感性向外公表示，「外公你知道嗎？我好想你，現在你的寶貝三個外曾孫很可愛很調皮，如果你還在你一定會很疼他們的，你在那好嗎？」思念之情惹哭一票網友。

對此很多網友都相信「人走後還會回來」，「我爸爸早上在醫院走了，隔天他一大早就回家在廚房煮茶囉！」、「祖孫情很珍貴，羨慕原po」、「我邊看你打的邊哭」、「想起阿公了」、「好感人的祖孫情」。

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