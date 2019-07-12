　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

芒果長黑點！他切掉照吃「劇烈腹痛」掛急診　醫傻眼：可能會死…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有人日前因為吃了果皮長黑點的芒果，出現劇烈腹痛的情況。（圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

許多人認為，水果發霉、變黑後，只要把發黑的部分切掉，留下的果肉就能繼續吃。有名患者日前發現家中有表皮發黑的芒果，但只是將發黑、發霉的部分切除，剩下的仍繼續食用，最後因劇烈腹痛而掛急診。醫師提醒，黑點切掉後，不代表能完整切除黴菌，若吃入太多黴菌，最嚴重可能致死。

肝膽胃腸科醫師張振榕在《醫師好辣》上分享，日前有個病人買芒果回家，放了好幾天卻沒食用，發現果皮上長了黑點，甚至孳生許多果蠅，但節儉的病患卻只是把黑點削掉，其餘部分仍保留食用。不過，病患吃了2、3口後發現，果肉都已臭酸，「真的不能吃了」，才決定全部丟掉。

請繼續往下閱讀...

▼肝膽腸胃科醫師張振榕說，就算切掉水果上的黑點，也不代表能完整切除黴菌。（圖／翻攝自《醫師好辣》，以下同）

▲▼芒果吃多拉肚子。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

▲▼芒果吃多拉肚子。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

▲▼芒果吃多拉肚子。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

▲張振榕提到，這名患者吃下太多黴菌，引發黴菌性腸胃炎。

張振榕提到，2天過後，病患出現噁心、嘔吐及劇烈腹痛的症狀，前來醫院掛急診，最後確診是「黴菌性腸胃炎」。他補充，若水果表面有許多黑點，代表已經長出黴菌，雖然只是表皮，但菌絲其實已經「長到水果裡面了」，就算把黑點削掉，也不一定能完整去除，一旦吃下太多黴菌，就會引發這類型的腸胃炎，最嚴重可能致死。

除了水果會長黴菌以外，急診科醫師黃泰霖指出，堅果、花生類的食物也會因為天氣溼熱而發霉，產生黃麴毒素，而黃麴毒素已經是公認的「第一類致癌物」，長期食用會讓肝癌風險大幅提高。

▼除了水果發霉外，急診科醫師黃泰霖表示，堅果、花生類的食物若是受潮，也會產生致癌物質「黃麴毒素」。

▲▼芒果吃多拉肚子。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

ET快訊
母病危通知一發！淚求四面佛「做什麼都願意」　她飛泰國還願人生
韓粉恐嚇「砸爛妳家」狂打電話！18歲女學生哭腫眼　出門戴口罩
快訊／大樂透4億元一注獨得！獎落高雄　終結13連槓

關鍵字：芒果,水果,發霉,花生,堅果,黃麴毒素,黴菌性腸胃炎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／南台灣連10天灌豪大雨！還沒下完　「一周降雨區」出爐

影／南台灣連10天灌豪大雨！還沒下完　「一周降雨區」出爐

立委力挺！台中18歲女學生告韓粉　「原本韓國瑜的責任讓她承擔」

影／起底台3線「胸貼美背重機妹」！建商老闆認不出…原來素顏是這樣

影／阿財還沒回家！老闆傳牠監督客人吃飯照　媽尷尬：丟臉死了

豪大雨狂炸南高屏！「西南風雨彈」還要下多久？　氣象局說話了

影／她第一次搭飛機雀躍走入「行李輸送帶」！　網全笑哭：登機捷徑？

深夜房間傳詭異怪聲…冷氣機裡「塞5條綠蛇」　男掀開看崩潰

芒果長黑點！他切掉照吃「劇烈腹痛」掛急診　醫傻眼：可能會死…

台灣每35分鐘就有1人確診為乳癌　每天有6人死於乳癌

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

劉以豪霸道公主抱送醫　郭雪芙動搖「我討厭你，這麼了解我」

《中國好聲音》椅子新功能曝光！　李榮浩一按...那英立馬GG

芒果長黑點！他切掉照吃「劇烈腹痛」掛急診　醫傻眼：可能會死…

台灣每35分鐘就有1人確診為乳癌　每天有6人死於乳癌

暑假到了全國出國前　請記得帶「家庭醫師」去旅行

規劃人生最後一哩路　醫院志工賢伉儷簽署預立醫療決定

月薪達40K！北市清潔隊員招386人　負重折返女比男多一秒

農曆七月鬼門開　酒駕累犯震撼教育的大「吉」日！

「靛氰綠滯留測試」標準抽血流程　精確評估切除肝臟安全範圍

暖冬補助＋春遊專案助攻　高鐵上半年旅遊人次首度超標131％

小青蛙劇團演出《新虎姑婆》　14日金山中山堂免費看表演

15萬塊樂高積木打造迷你桃園機場　桃機暑假給你好看

中職／高國慶300支二壘打聽牌　看好恰恰200轟

爆接受Mike金援…被虧「小S老公的大奶嫩模」　Mika回應了！

世大運／跆拳蘇柏亞4強險勝　踢下金牌戰門票

海洋音樂會卡司超強　《聲林》馮玟璇暖身開唱

鄭秀文開唱：痛過後，愛情會成為世界之最！　許志安現身遭粉絲怒噓

巴基斯坦關閉領空「台灣民航也賠慘」　警告印度：把戰機撤出前線

瓊斯盃／總算骰到「6」　胡瓏貿猛砍25分感謝帕克給機會

北京「制裁對台軍售美企」 府：中華民國台灣有權自我防衛

中職／高國慶代打當英雄　劉育辰：關鍵時刻需要經驗

《新說唱2》出現嚴重失誤！下一秒…選手「臉瞬間垮掉」尷尬爆表

生活熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

求四面佛救病危母！她飛泰國還願..

逢甲大學宿舍變身高級飯店

他嘆借5千…友還4985！真相..

柯P箭在弦上 定調8月宣布參..

胸貼重機女爆紅　素顏老闆認不出

爽停40天！他：我車太多忘記取..

2歲兒戒奶嘴半年！人妻一招「3..

北北基14縣市「豪、大雨」特報..

10台「雷諾F3方程式賽車」0..

萌弟逛夜市回家先泡腳　一看臉盆..

年收破百！他趁亂提離職後悔了

她手機響　速食店讀書女竟要求靜..

更多熱門

相關新聞

水果出口半年就賺42億！蘇貞昌：打破過去20年「全年紀錄」

行政院長蘇貞昌12日透過臉書分享好消息。他指出，上半年水果出口超賺錢，光是今年前六個月的外銷產值就達到42.3億元，超過過去20年的「全年紀錄」。

關心芒果收購李朝塘前往官田視察

水果攤老闆揪甘心標語引熱議

台南芒果節許育典台北行銷

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝：太殘忍不辦了

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

閨蜜吵架吵輸　怒PO床照：美女爽嗎

竹科旁今晚送肉粽　路線曝光...生人迴避

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

逢甲大學宿舍變身高級飯店

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面