芒果長黑點！他切掉照吃「劇烈腹痛」掛急診　醫傻眼：可能會死…





▲有人日前因為吃了果皮長黑點的芒果，出現劇烈腹痛的情況。（圖／記者李佳蓉攝）



生活中心／綜合報導

許多人認為，水果發霉、變黑後，只要把發黑的部分切掉，留下的果肉就能繼續吃。有名患者日前發現家中有表皮發黑的芒果，但只是將發黑、發霉的部分切除，剩下的仍繼續食用，最後因劇烈腹痛而掛急診。醫師提醒，黑點切掉後，不代表能完整切除黴菌，若吃入太多黴菌，最嚴重可能致死。

肝膽胃腸科醫師張振榕在《醫師好辣》上分享，日前有個病人買芒果回家，放了好幾天卻沒食用，發現果皮上長了黑點，甚至孳生許多果蠅，但節儉的病患卻只是把黑點削掉，其餘部分仍保留食用。不過，病患吃了2、3口後發現，果肉都已臭酸，「真的不能吃了」，才決定全部丟掉。

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▼肝膽腸胃科醫師張振榕說，就算切掉水果上的黑點，也不代表能完整切除黴菌。（圖／翻攝自《醫師好辣》，以下同）

▲張振榕提到，這名患者吃下太多黴菌，引發黴菌性腸胃炎。



張振榕提到，2天過後，病患出現噁心、嘔吐及劇烈腹痛的症狀，前來醫院掛急診，最後確診是「黴菌性腸胃炎」。他補充，若水果表面有許多黑點，代表已經長出黴菌，雖然只是表皮，但菌絲其實已經「長到水果裡面了」，就算把黑點削掉，也不一定能完整去除，一旦吃下太多黴菌，就會引發這類型的腸胃炎，最嚴重可能致死。

除了水果會長黴菌以外，急診科醫師黃泰霖指出，堅果、花生類的食物也會因為天氣溼熱而發霉，產生黃麴毒素，而黃麴毒素已經是公認的「第一類致癌物」，長期食用會讓肝癌風險大幅提高。

▼除了水果發霉外，急診科醫師黃泰霖表示，堅果、花生類的食物若是受潮，也會產生致癌物質「黃麴毒素」。

