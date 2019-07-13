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影／雨天停草叢邊！一點藥「上千螞蟻大軍」爆竄愛車...正妹嚇傻　苦主曝神招

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記者周亭瑋／綜合報導

台南一名林小姐日前將愛車停放路邊，起初她發現有幾隻螞蟻從縫隙進出，沒想到晚上一點藥，竟引出上千隻大軍，事後她趕緊曬車、清潔，花了2天半時間才搞定，在驚嚇之餘她也長了教訓，直呼「雨天停在草叢邊，等於是在請牠們上車躲雨。」

▲雨天停草叢邊！一點藥「上千螞蟻大軍」爆竄愛車...正妹嚇傻　內行曝神招。（圖／林小姐授權提供）

▲這一幕讓人雞皮疙瘩掉滿地。（圖／林小姐授權提供）

請繼續往下閱讀...

林小姐提到，當天她停在善化區西拉雅大道附近，原以為只是幾隻螞蟻從縫內進進出出，所以看一隻殺一隻，沒想到晚上點了藥後，竄出上千隻，而且蟻后還不知道躲哪裡，讓她忍不住驚呼「太嚇人了！」

她向《ETtoday新聞雲》記者表示，那時車內外都點了藥，幾小時後去查看螞蟻全跑出來了，「我先用強水柱噴全車並擦拭，隔天才用水煙式殺蟲劑蒸全車，最後讓車在太陽底下曬，然後全車用蒸氣清潔。」

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▲雨天停草叢邊！一點藥「上千螞蟻大軍」爆竄愛車...正妹嚇傻　內行曝神招。（圖／林小姐授權提供）

▲弄了2天半，愛車終於清乾淨了。（圖／林小姐授權提供）

影片po出後，掀起熱烈回響，沒想到超多人都碰過類似情況，而苦主們也不吝分享解決妙招，其中不乏螞蟻藥、水煙、殺蟲劑等，「外面用螞蟻藥，裡面放水煙，我的車也被螞蟻侵入，使用這招1個禮拜1次，大概3個禮拜過後就會不見光光」、「先用水煙放置車內，蒸完後買螞蟻屋放置車內，讓螞蟻工兵把藥帶回去餵老媽，大概3-5天後就沒再出現了，試看看吧，300元內搞定」。

還有熱心網友提醒，「這種藥建議滴在紙上比較好清理，直接滴在車上不太好擦，會黏黏的」、「小撇步教妳，拿幾包餐廳用的濕紙巾撕開放車上，過幾天螞蟻就會消失不見了，個人使用多次很有效」；另外，有人分享經驗談，建議下雨天盡量不要把車停在樹下或草皮上，「之前常將車停樹下，也覺得車上一直出現螞蟻，最後仔細找一找，竟發現牠們在車內做了一個螞蟻穴。」

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關鍵字：螞蟻,螞蟻藥,愛車,水煙,爆廢公社

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