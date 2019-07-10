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高中妹加油站打工：怎沒看到你老婆？　一周後接駕駛電話傻住…神明開示了

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▲汽車，加油，加油站。（圖／視覺中國）

▲原PO分享高中時半工半讀，在加油站打工看到的事情。（圖／示意照／CFP）

網搜小組／綜合報導

一名曾擔任過加油員的女網友分享工作時看到的一幕景象，沒想到她事後接到客人打來的電話，因此去問神，「其實神明說，祂也是不小心被妳看到。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文說，8、9年前唸高中時，她半工半讀，某天下午有一輛車緩緩開進加油站，她習慣性走出來引導車子往前，結果瞄到副駕駛座裡面的人穿紅色衣服、長頭髮，可是頭卻低低的，以為是駕駛的老婆。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，加完油後，因有「加油滿300送衛生紙」的活動，所以問駕駛衛生紙放哪，在對方搖下車窗時，她瞄了一下副駕駛座，「心想，咦，怎麼不見了？我剛都站在這啊，也沒看到有人下車呀！」

▼原PO當時看到駕駛旁邊坐著一名紅衣女。（圖／達志影像／示意圖）

安全帶,汽車,Seat Belts。（圖／達志影像／示意圖）

「這時我就無聊問了，『欸，先生，你老婆不是跟你一起來嗎？怎麼沒看到她人呢』？」，原PO指出，對方停頓一下回應，「老婆？沒有啊！剛都是我自己一個人耶。」她當下也沒想那麼多，認為可能眼花看錯了。

原PO說，事情過了一周後，她休假突接到同事的電話，對方聽起來很著急又緊張，「我想說什麼事？她就支支吾吾說了，『妳那天看到那個女生是真的嗎』？」她依舊一頭霧水，結果換上次那名駕駛跟她講電話。

駕駛：小姐妳好，我是上次那個先生。
（原PO心想那麼多人誰知道你）
駕駛：就是妳上次說有看到我旁邊有一位女生，是真的嗎？
原PO：你不是說只有你一個人而已嗎？我想說可能我看錯。
駕駛：沒有啦，我只是想跟妳確定一下。
原PO：怎麼了嗎？
駕駛：就是妳跟我說完這件事情的晚上，有一位婦人撞上我的車過世了。
（駕駛的車停路邊，是婦人自撞）
原PO：呃，是喔。（當時傻了）
駕駛：沒什麼事，我只是打電話想確認一下而已。（掛上電話）

▼有婦人自撞駕駛的車子身亡。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

車禍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，之後有去處理這件事情，「其實神明說，祂也是不小心被妳看到，而這個女生只是剛好藉由這位先生抓交替。」

對此，許多網友留言，「這樣抓交替也是難得一見的布局」、「那個男的、自撞婦人、抓交替紅衣女，彼此間應該有因果糾葛，樓主剛好看到了」。

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關鍵字：靈異公社,加油站,抓交替

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