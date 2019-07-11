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過世阿公拄拐杖「笑著最後叮嚀」　孫女哭醒打給媽：他依舊那麼溫暖

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▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO說，外公住進加護病房時瘦10幾公斤。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「阿公就站在我後面，他拄著拐杖，笑容滿面。」一名女網友分享夢到過世的外公哭醒，她和媽媽講外公在夢境中講的話，讓母女倆紛紛落下眼淚。她說，「阿公的溫柔與對我們的愛，即使他生命消失了，依舊那麼溫暖。」

「阿公已經往生4年了，但是他離開時候發生的事依然歷歷在目。」原PO今天（11日）在「靈異公社」臉書社團表示，阿公住進加護病房時瘦10幾公斤，所有管子都插了，意識不清幾乎呈現昏迷狀態。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，知道阿公老了、心臟不行了，但每次進加護病房握著他的手，還是那麼溫暖，「那雙牽著我長大的手，有很粗糙深深淺淺的紋路，摸起來好安心。就很希望會有奇蹟發生，阿公的器官突然都好了，他可以繼續陪我了。」

「但是百萬千萬分之一的奇蹟，沒有發生。」原PO說，阿公住進加護病房後兩周，因腎臟衰竭水排不出去胖10幾公斤，每次進去看他、摸他的手，全是黏黏的體液從毛細孔滲出來，「我知道能看見阿公的時間不多了。」

▼原PO和阿公說完話後走出加護病房，「我知道阿公要永遠離開我了。」（圖／示意照／翻攝pxhere免費圖庫

▲醫療,醫院。（圖／免費圖庫pxhere）

原PO表示，永遠記得那周五下午，和表妹一起去看阿公，見到阿公很清醒、情況非常好，她有好多話想說卻開不了口；親戚們都探視過阿公一輪後，還剩5分鐘的探視時間，她被舅舅問要不要再進去看阿公。

「我立刻穿上隔離衣，走向阿公的病床。」原PO指出，「還沒走到，就看見阿公遠遠就看著我，彷彿他知道我會再進來一樣。我握著阿公的手，他也握著我，我跟阿公說：『阿公，你辛苦了，我們會好好照顧自己，你放心，不要牽掛我們，不要為我們遲疑，我希望阿公做對自己好的決定』。」

「阿公看著我，眼淚不斷地流，他緊緊握著我」，原PO彎下身抱住阿公，「阿公，我很愛你，謝謝你當我的阿公，下輩子，我還要當你的孫女，讓你繼續疼我。」她見阿公用力點頭，「摸著他的臉、他的手，好捨不得放開，因為我知道這是最後一次能夠跟阿公說話，能夠抱他了。」

原PO說，走出加護病房，哭著坐車回屏東，「我知道阿公要永遠離開我了」；隔天中午，媽媽打電話來說阿公走了，「我沒有崩潰大哭，只是默默地說，『我可能要隔一天才能回去看阿公』。」

▼原PO說，「阿公的溫柔與對我們的愛，即使他生命消失了，依舊那麼溫暖。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

原PO隔天中午睡午覺，夢到站在東港外婆家，家裡已架起藍色條紋的棚架，大家都換上喪服，在裡裡外外忙進忙出，「『零啊』！我突然聽見阿公叫我，轉頭一看，阿公就站在我後面，他拄著拐杖，笑容滿面。」

原PO表示，馬上衝到阿公身邊哭著抱他，「阿公！你為什麼拿拐杖？你還不舒服嗎？他苦笑了一下，摟了一下我的肩膀說，『陪阿公吃飯好不好』？我看到一張紅色的圓桌子，阿公指著桌子，說要我們陪他吃最後一頓飯。」

「我一邊哭，一邊去叫大家來陪阿公吃飯。」原PO回憶，「所有的人好像看不見我，我怎麼叫都沒人理。我急得要命，不知所措地看向阿公。阿公站在那裡，笑著對我說，『大家都要好好吃飯喔』。」

▼有網友看完感動說，「我也想我阿公了。」（圖／示意照／CFP）

▲▼孫子,乖孫,祖孫,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤。（圖／CFP）

原PO醒後先大哭一場，她回想夢中阿公拄著拐杖，走路也有點一跛一跛的，「阿公不是病痛都要好了嗎？哭完後，我打了電話給媽媽。」她還原和媽媽的對話：

原PO：我夢到阿公了。
媽媽：阿公有說什麼嗎？
原PO：媽，你們昨天晚上有吃飯嗎？
媽媽：三舅媽有買便當，但是大家都沒心情吃⋯妳阿公到底有沒有說什麼？
原PO忍著眼淚盡量冷靜：他說叫你們大家都要好好吃飯。

「我聽見媽媽沉默了幾秒後，在電話另一頭哭了。」原PO說，之後葬禮流程裡，大家時間到就會乖乖去吃飯，互相提醒不要讓阿公擔心，「阿公的溫柔與對我們的愛，即使他生命消失了，依舊那麼溫暖。」

對此，許多網友感動留言，「我也想我阿公了」、「一大早就讓我哭...想到我阿嬤」、「好感動，看著看著眼淚就掉下來了」、「我在靈堂都一直跟阿公說，『你自己也才剛到另外一個世界當菜鳥，就不要一直擔心我們了啦』…」

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關鍵字：外公,阿公,靈異公社

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