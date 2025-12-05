　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

泡進黃金湯、嚐當季萬里蟹　北海岸秋冬人氣路線大公開

▲北海岸秋冬療癒之旅 品蟹泡湯雙享受。（圖／新北市漁業處提供）

▲「蹦火仔」是金山獨有的百年傳統漁業文化。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸秋冬限定的療癒之旅悄然展開！隨著東北季風增強、天氣轉涼，正是泡湯的好時節。金山磺港一帶溫泉資源豐富，搭配此時海鮮正值肥美，「泡湯＋吃海鮮」成為旅客秋冬遊北海岸的熱門暖心行程。新北市漁業處邀請民眾沿著北海岸展開療癒旅途，從磺港泡湯出發，一路欣賞跳石海岸、草里驛棧的海天美景，最終抵達富基漁港大啖鮮味，來趟身心飽滿的秋冬之旅。

漁業處指出，位於金山岬西南側的磺港漁港，是17世紀西班牙人為運輸大屯山硫磺所闢建而得名。天然砂岩岬角能抵禦東北季風，形成穩定港灣，使其成為北海岸重要漁業據點，也是先民販魚的「魚路古道」起點。

▲北海岸秋冬療癒之旅 品蟹泡湯雙享受。（圖／新北市漁業處提供）

▲磺港溫泉公共浴室，泉質富含鐵質呈現金黃色，素有「黃金之湯」美譽。

磺港漁港以延繩釣為主，更保有世界僅存的磺火漁法「蹦火仔」這項百年傳統，2015年登錄為新北市文化資產，展現深厚漁村文化。鄰近的磺港溫泉公共浴室以富含鐵質、呈金黃色的泉水聞名，被譽為「黃金之湯」。

泡湯後可漫步金山老街，這條超過三百年歷史的古街匯聚卜肉、蚵仔酥、烤紅心地瓜、阿玉蔴粩等特色小吃，是味蕾與文化的雙重饗宴。

▲北海岸秋冬療癒之旅 品蟹泡湯雙享受。（圖／新北市漁業處提供）

▲富基魚市外觀是充滿異國情調的墨西哥帽造型屋頂。

沿台2線往石門前行，即可抵達跳石海岸。這片綿延十餘公里的火山海岸線由大屯火山群孕育而成，遍佈渾圓礫石，海岸靜謐、雲影變幻如詩如畫；沿岸的「跳石公車站」更被譽為全台最美公車站，是旅人與攝影愛好者秋季必訪地。

鄰近的「金點草里驛棧」座落於草里漁港，擁有遼闊海景，提供咖啡、甜點及小卷米粉、石門鐵觀音、坪林蜜香紅茶、包種茶等在地風味。驛棧亦提供釣具租借，適合親子及釣客體驗港邊釣魚樂趣。港區的「大咬壁畫牆」與「草里ㄟ家」壁畫則為漁港注入藝術氣息，增添漫遊趣味。

▲北海岸秋冬療癒之旅 品蟹泡湯雙享受。（圖／新北市漁業處提供）

▲富基魚市水攤販售各式新鮮海產。

旅程尾聲，建議前往石門富基漁港，享用豐盛海鮮。富基魚市以墨西哥帽造型屋頂聞名，海產種類多元，攤商提供專業挑選與代客料理服務。正值萬里蟹、秋刀魚、白帶魚、鯛魚、牡蠣等海產肥美季節，品味新鮮海味同時，還能透過餐廳大片落地窗欣賞夕陽映照的漁港海景，視覺與味覺雙重滿足。

漁業處表示，秋冬沿著北海岸自磺港、跳石海岸、草里一路漫遊至富基，不僅能感受金山硫磺溫泉的暖意，更可飽覽壯麗海景，體會漁村寧靜與在地風味。無論漫步港邊、迎風而行，或在漁港品嚐當令海產，都是沉浸北海岸魅力的最佳方式。邀請民眾跟著海風與海味，一同開啟最具北海岸特色的秋冬風味旅程。

▲北海岸秋冬療癒之旅 品蟹泡湯雙享受。（圖／新北市漁業處提供）

▲金點草里驛棧是位於草里漁港的特色咖啡館，擁有遼闊海景視野。

▲北海岸秋冬療癒之旅 品蟹泡湯雙享受。（圖／新北市漁業處提供）

▲草里漁港的「草里ㄟ家壁畫」。

▲北海岸秋冬療癒之旅 品蟹泡湯雙享受。（圖／新北市漁業處提供）

▲跳石海岸海天一色美景。

【更多新聞】

►基隆啟動「1127水污事件3大補助」　減輕7萬餘受災戶用水衝擊

►國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

►自來水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇　真正污染源仍待查

►河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

►找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普版《國安戰略》8度提台灣！明講「不支持改變台海現狀」
水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪「入珠最大顆」：女生愛不釋手
李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲
快訊／好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」
快訊／聖石金業吸金詐騙董娘只是小咖　通緝犯哥操盤被裁定還監

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

首創冒險故事x打造遊戲攻略　新北水利局防貪指引趣味出擊

泡進黃金湯、嚐當季萬里蟹　北海岸秋冬人氣路線大公開

小金剛吊車垂降救援 　佳冬消防合力救出跌落漁塭水井男

基北北桃攜手打造低碳校園　綠樹碳盤查、永續行動齊發亮

基隆青春La-Ji-O音樂會12／6登場　8場跨世代演出暖冬開唱

桃園八德三元宮253周年繪畫比賽　副市長蘇俊賓與學子比創意

斗六推永續人行環境　公開說明大同路、成功路改善計畫

嘉義縣114年農民節慶祝大會登場　智慧農業助嘉義農民轉型

中央大學資管教授陳以錚　帶領學生崇越論文大賞獲佳績

長照涵蓋率全國第一　嘉義縣團隊合作及危機管理成長營再強化

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

首創冒險故事x打造遊戲攻略　新北水利局防貪指引趣味出擊

泡進黃金湯、嚐當季萬里蟹　北海岸秋冬人氣路線大公開

小金剛吊車垂降救援 　佳冬消防合力救出跌落漁塭水井男

基北北桃攜手打造低碳校園　綠樹碳盤查、永續行動齊發亮

基隆青春La-Ji-O音樂會12／6登場　8場跨世代演出暖冬開唱

桃園八德三元宮253周年繪畫比賽　副市長蘇俊賓與學子比創意

斗六推永續人行環境　公開說明大同路、成功路改善計畫

嘉義縣114年農民節慶祝大會登場　智慧農業助嘉義農民轉型

中央大學資管教授陳以錚　帶領學生崇越論文大賞獲佳績

長照涵蓋率全國第一　嘉義縣團隊合作及危機管理成長營再強化

快訊／台南南區塑膠工廠深夜冒竄火舌濃煙　32車62人撲救火勢

「最美皇后」秦嵐新劇《亦舞之城》變身芭蕾女神　自律練出零贅肉體態

川普版《國安戰略》8度提台灣！明講「不支持改變台海現狀」

首創冒險故事x打造遊戲攻略　新北水利局防貪指引趣味出擊

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪「入珠最大顆」：女生愛不釋手

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

共軍又「聯合戰備警巡」擾台　19架次戰機逾越中線

泡進黃金湯、嚐當季萬里蟹　北海岸秋冬人氣路線大公開

全球小姐夫人台灣總部赴日參賽　會長李雅楹與周遊帶隊出征

大降溫要來了！強冷空氣直逼「大陸冷氣團」連凍4天　低溫探10度

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民

地方熱門新聞

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

基隆啟動水污3補助　減輕7萬戶用水衝擊

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

2025桃園青創博覽會12/9登場　即起開放報名

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

國手莊致齊、鄭宇翔　亞洲技能競賽奪金　

桃食安心舞動健康嘉年華　美食券現場大方送

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進台南交通明年進入軌道元年

成大醫院亮相台灣醫療科技展4大展區13項成果展現智慧醫療新版圖

永康五王國小《彩色球球》奪全國特教教具優等

620萬匯款騙局差點上當　警啟動「企業反詐網」

更多熱門

相關新聞

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

最近天氣轉冷，許多人紛紛穿起秋冬裝出門，但有網友去信義區的時候，發現信義區妹子根本「標準三件套」，清一色「皮衣＋短裙＋長靴」，不禁笑呼「是不是該加油了？辨識度呢？這三件套是焊在妳們身上了嗎？」貼文一出，引來大批網友暴風笑翻認同，「這套是信義區公發的是不是？」

溫泉+美食環島遊　票選溫泉區美食送住宿券

溫泉+美食環島遊　票選溫泉區美食送住宿券

日中對立升溫　北京日料業者嘆比疫情衝擊大

日中對立升溫　北京日料業者嘆比疫情衝擊大

台南市、別府市、宇佐市共創台日觀光新篇章

台南市、別府市、宇佐市共創台日觀光新篇章

8款秋冬「無捲度短髮」推薦

8款秋冬「無捲度短髮」推薦

關鍵字：

北海岸泡湯海鮮溫泉秋冬

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

全台第3家「島語」12/29開幕

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面