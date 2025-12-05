泡進黃金湯、嚐當季萬里蟹　北海岸秋冬人氣路線大公開

▲「蹦火仔」是金山獨有的百年傳統漁業文化。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸秋冬限定的療癒之旅悄然展開！隨著東北季風增強、天氣轉涼，正是泡湯的好時節。金山磺港一帶溫泉資源豐富，搭配此時海鮮正值肥美，「泡湯＋吃海鮮」成為旅客秋冬遊北海岸的熱門暖心行程。新北市漁業處邀請民眾沿著北海岸展開療癒旅途，從磺港泡湯出發，一路欣賞跳石海岸、草里驛棧的海天美景，最終抵達富基漁港大啖鮮味，來趟身心飽滿的秋冬之旅。

漁業處指出，位於金山岬西南側的磺港漁港，是17世紀西班牙人為運輸大屯山硫磺所闢建而得名。天然砂岩岬角能抵禦東北季風，形成穩定港灣，使其成為北海岸重要漁業據點，也是先民販魚的「魚路古道」起點。

▲磺港溫泉公共浴室，泉質富含鐵質呈現金黃色，素有「黃金之湯」美譽。

磺港漁港以延繩釣為主，更保有世界僅存的磺火漁法「蹦火仔」這項百年傳統，2015年登錄為新北市文化資產，展現深厚漁村文化。鄰近的磺港溫泉公共浴室以富含鐵質、呈金黃色的泉水聞名，被譽為「黃金之湯」。

泡湯後可漫步金山老街，這條超過三百年歷史的古街匯聚卜肉、蚵仔酥、烤紅心地瓜、阿玉蔴粩等特色小吃，是味蕾與文化的雙重饗宴。

▲富基魚市外觀是充滿異國情調的墨西哥帽造型屋頂。

沿台2線往石門前行，即可抵達跳石海岸。這片綿延十餘公里的火山海岸線由大屯火山群孕育而成，遍佈渾圓礫石，海岸靜謐、雲影變幻如詩如畫；沿岸的「跳石公車站」更被譽為全台最美公車站，是旅人與攝影愛好者秋季必訪地。

鄰近的「金點草里驛棧」座落於草里漁港，擁有遼闊海景，提供咖啡、甜點及小卷米粉、石門鐵觀音、坪林蜜香紅茶、包種茶等在地風味。驛棧亦提供釣具租借，適合親子及釣客體驗港邊釣魚樂趣。港區的「大咬壁畫牆」與「草里ㄟ家」壁畫則為漁港注入藝術氣息，增添漫遊趣味。

▲富基魚市水攤販售各式新鮮海產。

旅程尾聲，建議前往石門富基漁港，享用豐盛海鮮。富基魚市以墨西哥帽造型屋頂聞名，海產種類多元，攤商提供專業挑選與代客料理服務。正值萬里蟹、秋刀魚、白帶魚、鯛魚、牡蠣等海產肥美季節，品味新鮮海味同時，還能透過餐廳大片落地窗欣賞夕陽映照的漁港海景，視覺與味覺雙重滿足。

漁業處表示，秋冬沿著北海岸自磺港、跳石海岸、草里一路漫遊至富基，不僅能感受金山硫磺溫泉的暖意，更可飽覽壯麗海景，體會漁村寧靜與在地風味。無論漫步港邊、迎風而行，或在漁港品嚐當令海產，都是沉浸北海岸魅力的最佳方式。邀請民眾跟著海風與海味，一同開啟最具北海岸特色的秋冬風味旅程。

▲金點草里驛棧是位於草里漁港的特色咖啡館，擁有遼闊海景視野。

▲草里漁港的「草里ㄟ家壁畫」。

▲跳石海岸海天一色美景。