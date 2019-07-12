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難忘溫泉魚！萌弟「夜市扛戰利品」回家…秒衝浴室泡腳　一看臉盆爸無言

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲弟弟把腳泡在臉盆裡，是想消消暑嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

周末假日許多人喜歡開車到宜蘭礁溪泡湯，而礁溪街頭遠近馳名的不只有湯屋，還有「溫泉魚」。一位男網友在臉書貼文，說兒子之前去宜蘭體驗「被咬腳」的感受，沒想到最近兒子去完夜市，回家後就帶著戰利品跑到浴室，他跟上前，看到眼前一幕當場無言。看到照片後，其他人紛紛笑噴，「很有生意頭腦。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中表示，「自從上次在宜蘭體驗過咬腳魚～這小子剛剛在夜市撈完魚回家後就……」看看照片，小男生這時候人在浴室，在蓮蓬頭下方放了個大臉盆，裡面則是放滿水，跟剛剛去完夜市帶回來的戰利品－－「5隻小魚」。

請繼續往下閱讀...

把小魚放在臉盆裡，難道是要養小魚嗎？小男孩卻不這麼打算，只見他將雙腳放在盆子裡泡水，兩隻手扶著、整個人就坐在臉盆邊，看得出來很想重溫「去腳皮」的滋味。從照片中看起來，小男生似乎很期待小魚來咬腳，但臉盆中的5隻魚都離他超級遠，完全和一雙腳處在相反的兩端。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原來是想要「去腳皮」啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也在留言處補充，「重點是，魚都不咬他」，讓其他人紛紛笑噴，「夜市魚嚇死」、「兒子說：怎麼還不來咬」、「請換食人魚」、「魚要嚇死了啦！」還有一名網友笑說，「還好他沒在夜市直接讓魚咬小腳丫」，沒想到小男生早有打算，因為原PO直呼，「他已經說了，下次。」

不過對於宜蘭礁溪溫泉魚，公督盟執行長張宏林3年前曾在臉書上批評，他在台灣看到的，幾乎沒有原產於中東的「溫泉魚」，而是「夜市撈金魚」品種朱文錦，牠們不適應溫泉水溫，食物更不是「腳皮」，「台灣有很棒的溫泉，人類自己想泡就去泡，但別把無辜的生命給牽連進來！」

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關鍵字：溫泉魚,礁溪,夜市,撈魚,浴室,臉盆,爆廢公社

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