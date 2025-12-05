　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普版《國安戰略》8度提台灣！明講「不支持改變台海現狀」

▲▼11月27日感恩節，川普在佛羅裡達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體成員交談。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國白宮近日公布最新版《國家安全戰略》（NSS），文件全文多次提及台灣，合計達8次，明確重申「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏阻台海衝突列為首要戰略任務。報告指出，台灣除在全球半導體產業居關鍵地位，其更位於進入第二島鏈的重要門戶，是劃分東北亞、東南亞兩大戰區的戰略要衝，使其安全與美國國家利益緊密相連。

NSS強調，維持美國在經濟與科技上的領先地位，以及有利的常規軍事力量平衡，是防止大規模衝突的核心。美方將強化在西太平洋的軍事存在，打造能在第一島鏈任何區域阻止侵略的武力，但同時指出美軍「不能、也不應」獨自承擔全部責任，要求日本、韓國等盟友提高軍費、允許美軍更大程度使用其港口與基地，並投資於足以嚇阻侵略的軍事能力。

報告指出，遏阻台海衝突不僅關乎區域安全，也牽動全球經濟命脈。每年約三分之一全球航運通過南海，一旦有勢力控制相關海域，不但可能對船舶徵收通行費，更可能封鎖航道，嚴重衝擊美國與國際經濟安全。美方因此呼籲包括日本、印度、澳洲與其他印太國家攜手合作，確保區域海上交通暢通與安全。

另外，文件也透露川普政府在全球戰略上的新取向，強調重新落實「川普版門羅主義」，強化美國在西半球的主導地位，防止外來勢力滲透美國後院。儘管如此，美國政府仍將印太視為主要戰略戰場，並再次強調台海穩定是美國的重大利益。

報告最後重申，美國將透過嚴密戒備、強化防務工業基礎、提升盟友軍事投資，並在長期內維持科技與經濟優勢，以嚇阻衝突發生，「保持實力差距，是確保台灣安全、避免戰爭的最可靠方式。」

12/03 全台詐欺最新數據

川普版《國安戰略》8度提台灣！明講「不支持改變台海現狀」
北京方面因不滿日本首相高市早苗一席「台灣有事」的談話，中日緊張情勢持續升溫。對此，我國安單位近日觀察，整理出日方遭遇到7大面向的中方威脅；他苦笑說，許多日本朋友有個感觸，這是第一次完整掌握台灣經常性遭遇的事情，把各種情境完整體驗了一次台灣人的日常。

關鍵字：

台灣安全國家戰略美國政策印太局勢南海航運

