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友問：強迫症多嚴重？　他秀「出勤打卡表」眾人秒驚呆

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▲▼ 打卡紀錄表上班時間都一樣 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 打卡紀錄表上班時間都一樣 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

咬指甲、撩頭髮等動作在許多人眼中是強迫症的展現，一名網友日前為了證明自己強迫症有多嚴重，便秀出上班打卡紀錄，朋友和網友們見狀後都驚呆了。

一名男網友在臉書「爆廢公社」發文，他表示日前和朋友吃飯時，聊到自己有強迫症一事，朋友問好奇他的強迫症到底有多嚴重，他也秀出他的「出勤打卡紀錄表」證明。只見打卡表上的上班時間竟然全部都是7點47分，雖然沒有連續，但也維持了9天，讓看到的人都驚呆了。

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▲▼ 打卡紀錄表上班時間都一樣 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲下班時間沒有一致，網友喊不給分 。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此有網友慚愧表示自己每天都遲到，還有人不敢相信，懷疑打卡機是否壞了；不過也有網友發現下班時間沒有一樣，「不夠強迫」、「有種連下班也強迫一下」、「下班時間實在太亂，不給分」、「腦中浮現早到站在打卡機前面等47分的傻孩子」、「下班時間沒統一，不算強迫症」。

然而在眾多留言中，有人提醒其實真正的強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder，簡稱OCD）會對患者的生活造成很大的影響，強迫症患者會一直陷入重複的想法與行為，即使知道這麼做沒有意義，還是無法控制自己，常見的行為有一直洗手、檢查瓦斯、把東西排整齊等等，嚴重者還會影響到工作。因此一般人隨口一句「你是強迫症喔？」在患者眼中可能是大災難。

強迫症醫療權威醫師湯華盛曾表示，從他的門診發現，強迫症患者發病的年齡層較輕，大多落在20多歲，如要改善強迫症的症狀，除了服藥和認知行為，也可以試著透過正念思考治療。

►指甲剪到滿手血！強迫症「停不下來」背後原因好心疼

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關鍵字：爆廢公社,強迫症,打卡表

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