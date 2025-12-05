首創冒險故事x打造遊戲攻略　新北水利局防貪指引趣味出擊

▲新北市水利局長宋德仁（左4）表示，這本指引就是水利人的護身符。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局為確保各項水利工程「安全無虞、依法行政」，並守護第一線同仁在採購各階段的作業安全，創新編纂一套水利工程採購指引，並於今（5日）在「2025年度廉政會報暨機關安全維護會報」正式發表。此指引跳脫傳統法條彙編，以採購全生命週期為主軸，將嚴肅的防貪內容設計成「闖關遊戲」，提醒同仁各階段可能面臨的違法態樣、風險評估與防治措施。

水利局長宋德仁表示，水利人的使命是做好防洪、治水，讓市民遠離積淹水威脅，每一項工程背後都承載著水利同仁的默默付出。他指出，本次發布的指引就如同水利人的「護身符」，彙整10則水利相關司法判決案例，協助同仁快速辨識風險，在更安心的環境下推動業務。

▲水利局在5日於「2025年度廉政會報暨機關安全維護會報」發表防貪指引手冊。

宋德仁說，為使內容更淺顯易懂，指引以闖關遊戲方式呈現，並以「水利爺爺」和「水利寶寶」帶領五溝一堰（藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰）水域中的5種常見生物作為生態夥伴，象徵水利整治兼顧工程與生態的成果。

宋德仁進一步說明，這5種物種化身為「滿星隊友」，提供採購全生命週期的風險防護，包括香魚：象徵在招標階段提前偵測不合理投標與風險，協助篩選合格廠商。毛蟹：在履約階段強化品質監控，即時阻止瑕疵發生。台灣沼蝦：擅長發現細微異常，避免缺失累積。白鷺鷥：於驗收階段指出工程隱藏缺陷，確保品質完整。紅冠水雞：負責警示與查核，避免巡查作業中出現虛報情事。

水利局表示，此創新指引不僅能降低同仁工作壓力，更展現水利局對依法行政與工程品質的堅持。透過水利寶寶與生態夥伴的生動形象，期盼讓市民看見水利局在永續水利、生態經營與打造「會呼吸的海綿城市」過程中的專業、安全與溫度，攜手邁向安居樂水的宜居大河之都。

▲水利局防貪指引手冊讓嚴肅的法條變成生動有趣的冒險故事。

▲水利局防貪指引趣味出擊，協助同仁快速辨識風險。

▲水利局創新指引，堅守依法行政與工程高品質。

▲手冊設計納入水利寶寶及生態寵物的元素，一起加入10道闖關遊戲。