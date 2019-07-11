黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

▲錢雅婷入行8、9年，是個專業的拖車司機。（圖／錢雅婷授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名正妹拖車司機今天趁工作空檔，進休息站用餐，結果一踏進去，瞬間奪去眾人目光，讓她不禁得意，「小姐姐我無敵神正」，沒想到順著路人的視線往下看，她猛然發現成為焦點的真正原因，尷尬地喊「當下真的想找洞鑽阿！」

錢雅婷今天拖車從屏東北上台中，途中她進休息站吃午餐時，發現大家一直看著自己，不由得心想，「一件黑色熱褲，隨便配個上衣，搭配我白皙茭白筍的雙腿，和一頭長髮，姐到哪都是焦點」，雖然收到炙熱眼神，她仍故作鎮定，領好餐點便回到座位上。

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▲▼原以為是亮眼外型成為眾人焦點，殊不知...是腿上卡黑油。（圖／錢雅婷授權提供）

沒想到，她才剛入座，立刻發現那些目光的原因，「我的豬腳怎麼變這樣啦，兩隻腳都葛到了，真的想找洞躲阿。」錢雅婷向《ETtoday新聞雲》記者提到，她當拖車司機已有8、9年了，因為是家裡的事業，加上媽媽身體不好，所以接下這份工作。

網友們看完紛紛笑回，「女神好正，可以認識嗎」、「腿很美欸」、「現在很多女生開大卡了，快樂運轉手」；而po文也釣出不少同行，「拖車界女神~」、「大鵬灣女神」、「TMS配合的拖車界鄧止騎」、「東港林痣鈴」。

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▼錢雅婷工作時的身影。（圖／錢雅婷授權提供）