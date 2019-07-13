「有個性感小野貓狂打給爸爸」　她怒要女兒回撥　電話一響傻眼

▲原PO和老公很有情趣，互稱「性感小野貓」和「電臀小野馬」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

生活中心／綜合報導

一名女網友的女兒跟安親班出去玩，借了老爸的手機帶出去一整天，回來卻神秘兮兮地說，一整天一直有暱稱「性感小野貓」的人打給爸爸；她裝出認真的樣子要女兒打回去，結果電話撥出後，響起的手機根本就是原PO自己的，讓白擔心一下午的女兒傻眼，「妳很無聊耶」！

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享一則烏龍抓姦的趣事，女兒12日跟著安親班去台中麗寶樂園玩，因為手機沒網路，就借了她老爸的手機去用。下午接近安親班回程的時間，原PO想打電話問女兒到哪了，好方便去接她，「打了好幾通，她都不接電話。」

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結果晚上女兒偷偷跑來和原PO告狀，「媽媽，下午爸爸的電話一直響，有個『性感小野貓』一直打電話來…。」原PO一聽，立刻裝出憤怒的口氣說，「妳幹嘛不接？妳現在打回去！」

原PO說，女兒的小劇場演了很久，還問「真的打喔？我要跟她說什麼，要她不要破壞我們家嗎？」最後女兒終於鼓起勇氣撥通電話，接通之後，「老娘我電話響了」。女兒立刻明白自己被耍了，「妳很無聊耶！害我一下午都很忐忑」，當媽媽的則是笑翻。

原PO補充說，「我該先告訴她，我電話裡她老爸的名稱是『電臀小野馬』嗎？不然…她又要忐忑了，哇哈哈哈哈。」網友紛紛回應，「笑死」、「太可愛的一家人了」、「感情超好的」、「你們這對夫妻也太可愛」、「這女兒棒耶，會替妳擔心」、「應該取『電臀狗公腰』」。