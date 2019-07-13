帶女友愛心水果！他一開盒見「毛毛2顆」蠢翻　網全笑倒：好克難

▲男友原本可以吃到甜甜多汁的果肉，結果......。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一早帶了女友切好的愛心芒果到公司吃，沒想到一開盒卻被自己蠢到。一名女網友就在臉書分享此事，男友沒有帶到她切好的果肉，反而帶成兩顆毛毛的芒果籽，逗趣的天兵行徑讓網友們都笑歪，表示「很勤儉持家」、「同事應該也很傻眼」。

一名女網友在臉書「爆廢公社」分享男友糗事，她表示自己某晚用心切了芒果，想說早上給男友帶去公司吃，沒想到對方中午傳來的訊息卻讓她笑翻了。

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只見男友表示自己早上吃了蛋餅和叉燒包，原本滿心歡喜要吃女友準備的愛心芒果，沒想到一打開發現竟然是兩顆「芒果籽」。原來這兩顆芒果籽是男友更早之前所切剩下的，他原本認為邊邊還有一些果肉，就裝盒冰起來，想說可以再撐個幾天，但是一早迷迷糊糊拿錯，被自己蠢到，也讓原PO笑噴上網發文。

▲▼ 帶到芒果籽了啦 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

只見照片裡的芒果籽只剩下一點點爛爛的果肉，毛毛的纖維讓網友們都笑了，紛紛表示「笑死人，打開一定傻眼」、「太厲害了，改天來玩一下我男友」、「同事如果看到應該會傻眼，想說怎麼那麼克難」、「不是應該切完就會直接把籽稱一稱（啃一啃）丟掉嗎」、「勤儉持家耶」。

不過也有人指出，說不定這其實是男友「貼心的表現」，「他應該是故意把籽帶走了，把肉留給你吃」、「他這邏輯很對喔」。

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