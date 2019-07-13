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「強降雨」訊號！7月下旬台灣在低壓帶內　颱風季登場

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▲▼「強降雨」訊號！7月下旬台灣在低壓帶內　鄭明典：有沒有想到颱風？（圖／中央氣象局）

▲太平洋高壓較強，未來一周全台高溫炎熱。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預測，7月太平洋副熱帶高壓會逐漸北抬致日本附近，季風槽形成，未來2周高壓偏弱，台灣就位於低壓帶內，天氣很不穩定，另一邊又要關注菲律賓附近的熱帶擾動有活躍趨勢。副局長鄭明典表示，「有沒有聯想到颱風爺爺？」今年並沒有季風環流圈形成的跡象，所以又是另一種高壓偏弱的天氣型態；天氣風險公司總經理彭啟明也分析，西南風快要告一段落了，「盛夏+颱風季登場」。

氣象局12日發布月長期天氣展望，依據模式預測，未來第一周期中前主要受太平洋副熱帶高壓影響，全台多雲到晴、午後山區有局部短暫雷陣雨，期末至第二周氣溫有下降趨勢，氣溫較不穩定，且近期菲律賓東方海面有熱帶擾動發展可能，降雨訊號增強，到了第二期中後部分預報成員有「強降雨」訊號。

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▲▼「強降雨」訊號！7月下旬台灣在低壓帶內　鄭明典：有沒有想到颱風？（圖／中央氣象局）

▲▼「強降雨」訊號！7月下旬台灣在低壓帶內　鄭明典：有沒有想到颱風？（圖／翻攝鄭明典、氣象局）

▲7月下旬台灣在低壓帶內，鄭明典：有沒有想到颱風？（圖／中央氣象局、翻攝鄭明典臉書）

氣象局表示，7月太平洋副熱帶高壓逐漸北抬至日本附近，季風槽形成，而季風槽就是夏季熱帶擾動主要形成的區域。未來第二週（7/20至7/26）高壓偏弱，台灣位於低壓帶內，天氣較不穩定，菲律賓附近海面也有熱帶擾動活躍的趨勢。

「高氣壓來了！」鄭明典進一步說明，右邊很大的太平洋高壓，在台灣附近的高氣壓較小，但仍是太平洋高壓，有時會特別稱為太平洋高壓「西段」，預計未來會有一段受高壓影響的高溫炎熱天氣。而赤道區的低氣壓目前對流旺盛，對流區範圍很大，下周繼續觀察變化。

至於未來氣候展望太平洋高壓偏弱，鄭明典直呼，「有沒有人聯想到颱風爺爺？」那一年季風環流圈佔據太平洋，今年並沒有季風環流圈形成的跡象，又是另一種高壓偏弱的天氣型態。

天氣風險公司指出，太平洋高壓逐漸北抬後，台灣進入典型的盛夏天氣，同時菲律賓東方海面也開始有熱帶系統發展，會是下周的天氣重點。彭啟明認為，「西南風快要告一段落了，盛夏+颱風季登場」。

氣象局預報，13日受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，清晨至上午中南部地區因西南風與陸風相互輻合作用，有零星短暫陣雨，午後各地山區因熱對流有局部短暫雷陣雨；全台普遍高溫都飆破33度，尤其桃園及大台北可能上看37度，東部（縱谷）及東南部也可能有焚風出現。

預計14至16日（周日至下周二）太平洋高壓都較強，全台氣溫偏高、穩定，水氣也較少，風向仍以西南風為主，中南部降雨主要在沿海地區，以清晨至上午為主，午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨。

▼季風槽形成！7月下旬有「強降雨」訊號。

▲▼「強降雨」訊號！7月下旬台灣在低壓帶內　鄭明典：有沒有想到颱風？（圖／翻攝鄭明典、氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,下雨,鄭明典,氣象局,颱風

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