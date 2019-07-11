立委力挺！台中18歲女學生告韓粉　「原本韓國瑜的責任讓她承擔」

▲韓粉集體霸凌18歲女學生，造成女學生身心靈受創。（圖／翻攝臉書）



政治中心／綜合報導

台中一名18歲女學生在高雄的「廣德家」香蕉煎餅店遭韓粉飆罵，事後又在IG、臉書上被韓粉霸凌，憤而決定提告。針對相關事件，立委徐永明痛批，讓那些躲在網路謾罵的韓粉受到懲罰，原本是韓國瑜的責任，現在卻讓一個18歲的女學生承擔，「支持提告，也呼籲警政單位主動出擊，揪出那些霸凌者，民主不是給韓粉這樣糟蹋濫用的。」

高雄市鹽埕區香蕉煎餅店「廣德家」日前推出反串價，一份香蕉煎餅「發財大特價」1000元，讓誤入的韓粉暴走，進而與店內的18歲女學生發生爭執。沒想到，事後卻有許多韓粉用不堪入目的字眼灌爆女學生的臉書、IG，讓女學生落淚失眠。

隨後，女學生因一名高雄網友私訊「我家人就是因為網路霸凌走了，所以請你一定要勇敢、堅強」，決定對韓粉提告。女學生決定提告後，徐永明在臉書上指出，提告是台灣的社會良心，警政單位不該袖手旁觀，別放任韓粉造成悲劇。

▼徐永明在臉書上表態力挺女學生。（合成圖／翻攝自女學生臉書、徐永明臉書）



徐永明怒批，韓國瑜放縱韓粉的結果，就是讓罷韓商家「精神耗弱就醫」、被道歉，「現在民調高居第一的韓國瑜若真當選總統，台灣會被撕裂得多嚴重，實在不敢想像。」

徐永明強調，擁有政治熱情是好事，政治人物也需要熱情民眾相挺，但失控，甚至造成對他人造成傷害的群眾，有擔當、有良心的政治領袖就該出來收拾殘局，避免事情惡化。

徐永明說，女學生決定提告並非「害怕韓粉」，而是要讓躲在網路背後謾罵的韓粉受到懲罰，避免類似悲劇再發生。他批評，這原先是韓國瑜的責任，卻讓一個18歲的女學生承擔，相當失格，「善良將擊敗醜陋的大人、揭開政客噁心的嘴臉！」

▼徐永明在臉書上說明，提告是台灣社會良心。（圖／翻攝自徐永明臉書）

