豪大雨狂炸南高屏！「西南風雨彈」還要下多久？　氣象局說話了

記者賴文萱／台北報導

西南風雨彈狂炸，氣象局持續針對高雄、屏東發布豪雨特報、台南大雨特報，其他地區上午雖大致為多雲的天氣，但午後因有熱對流的發展，北部、宜蘭平地及各地山區都有出現午後雷陣雨機會，出門記得攜帶雨具。隨著西南風減弱，周五起，南部連日雨勢將可逐漸緩和下來，周六至下周三降雨範圍將可逐步縮小至沿海地區。

▲受到西南風影響，南高屏地區豪、大雨不斷，氣象局持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員劉沛滕表示，受到明顯西南風影響，帶上水氣，南部地區雨勢不斷，氣象局已對高屏發豪雨特報、台南發大雨特報，特別要注意的是，今天午後雷陣雨範圍擴大，除了各地山區外，連北部、宜蘭平地都有機會下雨，出外記得攜帶雨具。

▲氣象局持續針對南高屏發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

周五起，西南風逐漸減弱，南部連日雨勢將可慢慢緩和下來，雖然仍可能有斷續短暫陣雨，但與前幾天雨勢相較起來會弱許多，不過各地仍需留意午後雷陣雨發生。

周六至下周三（13日至17日）隨著太平洋高壓增強，水氣較少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有逐步縮小至沿海地區的趨勢，並以清晨至上午為主，至於其他地區以多雲到晴為主，午後山區附近有雷陣雨的天氣型態。

▲未來一周大台北地區高溫炎熱，花東縱谷、台東地區防焚風發生。（圖／記者季相儒攝）

在溫度方面，未來一周除容易下雨的南部高溫約在32度上下外，其他地區天氣依舊悶熱，高溫普遍都有32至35度左右，大台北地區未來一周都偏熱，其中13、14日東部（花東縱谷）及東南部地區有焚風發生的機率。

至於熱帶擾動部份，氣象局指出，未來在菲律賓附近海面環境會有強對流發展，但會不會生成熱帶性低氣壓，未來一周還沒看到明顯跡象，將持續觀察。







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