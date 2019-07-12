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南台灣連10天灌豪大雨！還沒下完　「一周降雨區」出爐

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▲▼南台灣連10天灌豪大雨！一周降雨區出爐　17日起「有熱帶擾動活動」跡象。（圖／中央氣象局）

▲南台灣已連10天灌豪大雨！17日起菲律賓附近海面「有熱帶擾動活動」跡象。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

雨要停了沒？中央氣象局表示，西南風逐漸減弱，水氣減少，降雨減緩，但中南部仍有陣雨或雷雨，午後北東地區也持續有局部大雨發生機率，預計未來一周南部仍容易下雨，但有逐步縮小至沿海的趨勢。天氣風險公司則指出，南台灣的雨已經來到第十天，預計14日（周日）之後太平洋高壓逐漸西伸北台，全台天氣將更加穩定。

氣象局預報員劉沛滕表示，12日西南風逐漸減弱，帶來的水氣減少，南部還是容易下雨，有短暫陣雨或雷雨，只不過降雨可望稍稍減緩，其他地區則仍要留意午後熱對流的雷陣雨發生。目前台灣上空還是有水氣，大致到周末將慢慢轉趨穩定天氣，因太平洋高壓逐漸移至台灣上空，各地高溫炎熱。

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▲▼南台灣連10天灌豪大雨！一周降雨區出爐　17日起「有熱帶擾動活動」跡象。（圖／中央氣象局）

▲一周降雨區出爐，南部雨勢趨緩。

預計13至18日（周六至下周四）隨著太平洋高壓增強水氣較少，風向仍以西南風為主，中南部降雨有逐步縮小至沿海地區的趨勢，並以清晨至上午為主，其他地區則為午後山區附近雷陣雨的天氣。未來一周除容易下雨的南部高溫約在32度上下外，其他地區依舊高溫悶熱，普遍有32至35度，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫。

天氣風險公司分析，南台灣的雨至11日已經來到第十天，原本非常強勁的西南風，逐漸減弱，預期12日北方鋒面遠離，但台中以南還是受西南風影響有短暫降雨。13日西南風又會再增強，台灣附近低層的水氣減少，整體天氣轉趨穩定，北部的熱對流相對緩和，中南部則位在迎風面，降雨仍然較明顯，14日過後，西南風減弱，太平洋高壓也逐漸西伸北抬，全台天氣將更穩定，午後熱對流侷限在近山區。

天氣風險公司表示，下周隨著太平洋高壓北抬，菲律賓東方海面自17日（下周三）開始，有熱帶擾動活動的跡象，由於各模式模擬的結果尚有分歧，時間較接近或模擬結果比較一致時，將會更新氣象資訊。

▼中南部降雨逐步縮小至沿海，北東午後有局部雷陣雨。

▲▼南台灣連10天灌豪大雨！一周降雨區出爐　17日起「有熱帶擾動活動」跡象。（圖／中央氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,豪雨,氣象局,中央氣象局,降雨,天氣風險

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